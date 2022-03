TV: Brasil cai no grupo da Alemanha em ensaio da Fifa do sorteio da Copa

Com o fim próximo das Eliminatórias, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 acontece na próxima sexta-feira, 1, às 13h. Mas seguindo um protocolo de excelência, a Fifa realizou um ensaio nesta quarta-feira, 30, e simulou os resultados – que não foram tão bons para os brasileiros. De acordo com a TV argentina TyC Sports, o Brasil estaria no grupo G, junto de Alemanha, Sérvia e Arábia Saudita. Uma pedra no sapato, tendo em vista que o último encontro com os alemães em mundiais foi no fatídico 7 a 1, na semifinal de 2014.

Além do ensaio ter sorteado um confronto entre a seleção brasileira e a alemã logo nos grupos, a situação hipotética poderia também colocar um Brasil x Argentina já nas oitavas de final, pois a atual campeã da América caiu no grupo H, ao lado de Suíça, Coréia do Sul e Gana. Os rivais sul-americanos se enfrentaram quatro vezes em Copas: duas vitórias brasileiras, um empate e uma vitória argentina.

Das 32 vagas disponíveis para a Copa do Mundo, 27 estão definidas. Nesta quarta-feira, mais dois times da Concacaf serão confirmados – devem ser Estados Unidos e México. O sorteio será realizado sem a certeza de três vagas: País de Gales, Escócia ou Ucrânia, pela repescagem europeia; Peru, Austrália ou Emirados Árabes, por uma das repescagens mundiais; e provavelmente Costa Rica, Nova Zelândia ou Ilhas Salomão, pela outra repescagem mundial.

