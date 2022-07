Turco Mohamed não é mais treinador do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira, 22, a demissão do técnico argentino Turco Mohamed. O fim do ciclo foi oficializado um dia depois do empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O #Galo informa que Antonio Mohamed não é mais treinador do Clube. El Turco e seus auxiliares foram desligados hoje pela manhã, pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves comandará o time neste domingo. — Atlético (@Atletico) July 22, 2022

Além dele, o clube informou que também foram desligados todos os integrantes da comissão técnica do treinador. Diante do Corinthians, no domingo, 24, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

Contratado no início deste ano, apesar dos títulos do Mineiro e Supercopa do Brasil, o argentino estava pressionado desde a eliminação para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. No período, foram 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 69,6%.

Antonio Mohamed foi o escolhido pela diretoria para substituir Cuca depois de um ano vitorioso. O técnico, no entanto, não conseguiu repetir o mesmo desempenho do time que dominou o futebol brasileiro nos últimos meses de 2021.

Após o empate no último confronto, o treinador já dava sinais de esgotamento: “não depende de um ou dois jogadores, depende da equipe e não estamos funcionando como equipe. Temos que fazer funcionar vários aspectos do jogo”, desabafou.

No início do ano, conquistou a Supercopa do Brasil sobre o Flamengo e o estadual ao vencer o Cruzeiro na decisão. Por outro lado, a terceira colocação no Brasileirão, com 32 pontos. e as quartas de final da Libertadores não foram o bastante para segurar Mohamed no cargo.

Entre os possíveis nomes no mercado, o de Renato Gaúcho aparece inicialmente como o mais cotado. Ele chegou conversar com o clube nos últimos anos, mas não acertou a sua ida ao futebol mineiro.

Odair Hellmann e Jorge Sampaoli, com passagem pelo clube em 2020, também surgem como opções. O último deixou recentemente o Olympique de Marselha.

