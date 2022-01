Tumulto na entrada de Camarões x Comores deixa ao menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma confusão do lado de fora do Estádio Olembé, em Yaoundé, que sediava o jogo entre o anfitrião Camarões e Comores, válido pelas oitavas de final da Copa Africana. Segundo informações da agência Associated Press, o tumulto aconteceu quando os portões do estádio se abriram e uma multidão tentou ter acesso ao jogo da equipe camaronesa, que venceu a partida por 2 a 1 e avançou a próxima fase. As vítimas fatais foram pisoteadas.

De acordo com a AP, Naseri Paul Biya, governador da região central de Camarões, disse que pode haver mais vítimas. Os casos graves foram levados para o Hospital de Messassi, onde enfermeiros afirmaram ter recebido pelo menos 40 pessoas feridas, os quais muitos em estados críticos. “Teremos que evacuá-los para um hospital especializado.”, disse uma enfermeira no local.

Autoridades do futebol afirmaram que cerca de 50.000 pessoas tentaram assistir à partida. Até o momento a Federação de Camarões, nem a Federação da Copa Africana se pronunciaram sobre o assunto. O estádio de Olembe tem capacidade para cerca de 60.000 pessoas, mas só poderia contar com 80% do total devido as medidas de restrições causadas pela pandemia de Covid-19.

A jornalista camaronesa Regina Sondo divulgou imagens da confusão “Testemunhas oculares dizem que as pessoas foram pisoteadas quando os torcedores forçaram a entrada de um dos portões do estádio”.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.

Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi

— Regina Sondo (@ReginaSondoM) January 24, 2022