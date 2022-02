Tuchel usa homens de confiança e segue influente mesmo a distância

ABU DHABI – Esqueça Jorginho, Thiago Silva, N’Golo Kanté ou Lukaku. Desde que a delegação do Chelsea desembarcou no aeroporto de Abu Dhabi, no último domingo, 6, não há entrevista concedida pelos atuais campeões europeus em que não seja mencionado, com destaque, o nome do alemão Thomas Tuchel, técnico do time. Mesmo distante, é ele quem dita as regras para evitar uma desclassificação precoce e o preenchimento de uma estatística desfavorável inédita aos europeus: não chegar à decisão do Mundial de Clubes. A equipe enfrenta o Al Hilal nesta quarta, 9, às 13h30 (de Brasília).

Considerado o principal responsável pela conquista do segundo título continental pelo time londrino, com direito a um show de tática sobre outro mago das táticas do futebol, o espanhol Pep Guardiola, desde o último sábado, 5, está isolado em sua casa, em Londres, após ser detectado com Covid-19, horas antes do jogo pela quarta rodada da FA Cup contra o Plymouth Argyle.

Assim, desde então, uma pergunta soa quase uníssonas: como o Chelsea fará sem Tuchel? Resposta: obcecado que é, Tuchel está procurando se inteirar de detalhes sobre o seu time. E, claro, dá as suas ordens.

“Falamos com ele, durante 24 horas, com mensagens de texto, telefonemas, videochamadas”, diz o húngaro Zsolt Low, um dos assistentes de Tuchel, incumbido por ele de conversar com os jornalistas durante a entrevista coletiva, no estádio Mohammed Bin Zayed, onde o Chelsea jogará contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Nos treinamentos de campo, contudo, quem está dando conta do recado é outro alemão: Arno Michels, 54 anos, assistente direto e homem de confiança de Tuchel.

Michels conheceu Tuchel, durante o curso para serem treinadores profissionais, na Alemanha. Quando o amigo assumiu o comando do Mainz, em 2009, ele pediu ao colega para auxiliá-lo na missão. Desde então, não se separaram mais. A dupla trabalhou junto no Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e, agora, no Chelsea. Michels é quem coordena os trabalhos de campo e deverá sentar-se no banco de reservas, na partida contra o Al Hilal.

Mas, afinal, Tuchel tem chance de vir a Abu Dhabi? Depende, segundo Low. “Ele seguirá estritamente as regras de saúde impostas pelo governo britânico: será testado todos os dias – e esperamos que o próximo diagnóstico seja negativo, então ele pode viajar o mais rápido possível para ajudar a nossa equipe.”

Ready for the challenge tomorrow! 💪#ClubWorldCup — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 8, 2022

Em um palpite realista, exatamente por causa das regras de isolamento, será praticamente impossível para o alemão estar na linha lateral na quarta-feira. Para a final no sábado, 18, tudo ainda é incerto. Considerando a influência que o técnico alemão tem sobre o seu time, não deixa de ser uma bela dor de cabeça para os ingleses.

Mesmo que Mitchels jure que ficará em contato com Tuchel durante os jogos, para um estrategista, uma coisa é planejar um jogo do campo, outra do sofá de casa, diante de uma tela de TV.

