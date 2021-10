Tropeço da seleção, França campeã e Brasileirão: o resumo do fim de semana

Atualizado em 11 out 2021, 17h05 - Publicado em 11 out 2021, 08h18

O fim de semana de futebol teve gols, surpresas e até taça. Em Milão, a França bateu a Espanha e conquistou o título da Liga das Nações; já na Colômbia, o Brasil ficou no empate sem gols pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e perdeu os 100% de aproveitamento. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG segue voando e o Palmeiras se distanciou da briga pela liderança. O atacante Neymar, pouco antes de ter uma atuação decepcionante, ainda afirmou que acredita que a Copa de 2022 seja a sua última pela seleção brasileira. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Seleção brasileira

Em um jogo de poucas emoções, o Brasil empatou por 0 a 0 com a Colômbia, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira segue na liderança isolada do torneio, com 28 pontos, mas perdeu o 100% de aproveitamento. Além disso, em documentário produzido pelo DAZN e lançado neste fim de semana, Neymar 29 anos, revelou que pode encerrar a sua carreira em Copas do Mundo em 2022, no Catar. “Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo. Encaro como a última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol”, diz o atacante.

Ainda pelas Eliminatórias, a Argentina confirmou a boa fase e bateu o rival Uruguai por 3 a 0 em Buenos Aires, com gols de Lionel Messi, Rodrigo de Paul e Lautaro Martínez; com isso, os atuais campeões da América chegaram a 22 pontos, na segunda colocação, com seis a menos que o Brasil.

Fim de jogo em Barranquilla. Brasil e Colômbia empatam sem gols pelas #Eliminatórias e a Seleção segue na liderança. 🇧🇷 0-0 🇨🇴 | #BRAxCOL pic.twitter.com/mXULZaxNy9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021

Liga das Nações

A França voltou a sorrir. A atual campeã da Copa do Mundo encarou a Espanha na grande final da Liga das Nações, no estádio Giuseppe Meazza, na Itália, e venceu de virada por 2 a 1. Mikel Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis, mas Karim Benzema e Kylian Mbappé marcaram e garantiram a taça da competição para os franceses.

Brasileirão

O Atlético-MG segue isolado na liderança do Brasileirão. O clube mineiro derrotou o Ceará por 3 a 1 neste fim de semana, com dois gols de Hulk e um de Diego Costa, e chegou aos 53 pontos na competição nacional. O Flamengo também venceu. 3 a 0 sobre o Ceará, em Fortaleza, e segue na caça ao líder. Já o Palmeiras, no reencontro com sua torcida do Allianz Parque, perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 2 e se distanciou ainda mais da ponta da tabela. Já no jogo entre dois gigantes ameaçados, o Santos bateu o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro, e mandou a equipe gaúcha para a zona de rebaixamento. Já na madrugada, o técnico Luiz Felipe Scolari foi demitido.

Enquanto as fotos de hoje não saem, vamos rever os gols de ontem? No vídeo do @canalpremiere, as emoções do sábado! pic.twitter.com/n00rKQrehk — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 10, 2021

Bola de Ouro

Depois de ser eleito o melhor jogador da Europa pela Uefa, o volante ítalo-brasileiro Jorginho, 29 anos, agora almeja o prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football. O jogador, que atualmente defende o Chelsea, figura na lista dos 30 nomes indicados. O vencedor será conhecido no próximo dia 29 de novembro, em um evento de gala no Théâtre du Chatelet, em Paris. “Qualquer criança sonha com isso, por isso é melhor sonhar grande. Seria algo incrível”, diz o meia.

Ídolo português

O ex-jogador Rui Costa foi eleito o novo presidente do Benfica, de Portugal. Ele teve 84,48% dos votos e superou o concorrente Francisco Benitez, que somou 12,24%. A eleição ainda contou com 2,72% votos em branco e 0,56% nulos. O pleito foi o maior de todos os 117 anos de história do clube português com mais de 40 mil votantes.

As primeiras palavras de Rui Costa, o 34.º Presidente da história do Clube. pic.twitter.com/fsRZHs7Y3V — SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021

