Trikas? De onde surgiu o novo apelido do São Paulo

Uma nova polêmica dividiu a torcida do São Paulo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Impulsionado por influenciadores jovens e bastante utilizado partindo das categorias de base, o apelido “Trikas”, em referência a Tricolor, ganhou um grande número de usuários, mas também gerou insatisfação de tradicionalistas, incluindo a principal organizada do clube, a Independente, que divulgou nota contra o uso, em tom de ameaça. Antes, o São Paulo havia embarcado na brincadeira ao anunciar a camisa 10 para Nikão, na última quinta-feira, 20.

Enquanto a edição do Big Brother Brasil 22 estava no ar, o Twitter estava praticamente dividido entre comentários sobre o programa da Globo e o termo “Trikas”, conforme o medidor de assuntos em alta, os “trending topics”. Naturalmente, as reações foram diversas, com comentários repudiando o uso e apoiadores utilizando, inclusive, de provocações para emplacar o apelido.

Incomodada com o apelido, a Torcida Organizada Independente, maior e mais tradicional do clube, divulgou uma nota, em tom de ameaça e intolerância, por meio de suas redes sociais: “A Torcida Independente respeita toda liberdade de expressão, manifestações culturais e estilos de vida. Mas o papo é reto, parceiro. A nossa instituição tem regras desde 1972. Completará 50 anos com muito sentimento raiz tricolor. A voz da arquibancada. Assim como instituições tem regras de conduta e vestimenta, também temos. Funciona assim para ingressar no Exercito, para muitas vagas de emprego, conforme determinem as corporações. Quer usar brinco, pintar o cabelinho, alargar a orelha, vai tranquilo, São Paulo Futebol Clube é de todos. Apenas não será um Independente, simples assim. E na arquibancada não terá essa modinha de ‘trikas’. Não tentem a sorte.”, diz um trecho da nota.

“Para quem for ‘trikas’, use sua graça na rede social, onde você quiser, menos nos estádios. Fomos claros? Para a sua ‘trika’ não virar ‘zika’ para o seu lado, estamos avisando numa boa, para depois ninguém dizer que não sabia. E vocês aí, da Comunicação do SPFC ou assessoria de imprensa, nossa instituição trimundial não permite palhaçada. Perfeito.”, completa a Independente.

Na mesma linha agressiva, a torcida organizada Dragões da Real se manifestou, contra a brincadeira: “Vamos limpar quem falta com respeito à instituição. Cabe ao são-paulino raiz desmoralizar essa intervenção e combater essa pequena praga.”

O tema seguiu quente nas redes sociais e influenciadores destacaram que a nova polêmica ocorre em meio a um contexto político conturbado, às vésperas da aprovação de uma mudança no estatuto que beneficiará o atual grupo político do poder. André Plihal, jornalista da ESPN, escreveu: “O São Paulo – quase que de forma inédita – passou uma semana sem crises. Cavaram, cavaram, e acharam uma. Torcida dividida porque estão chamando o tricolor de “trikas”. Sério… Final de semana sacramenta-se o golpe. Quinta que vem tem jogo. Seriam os únicos dez dias sem barulho.”

O São Paulo – quase q de forma inédita – passou uma semana sem crises. Cavaram, cavaram, e acharam uma. Torcida dividida pq tão chamando o tricolor de “trikas”. Sério… Final de semana sacramenta-se o golpe. Quinta q vem tem jogo. Seriam os únicos dez dias sem barulho. 🤦🏼‍♂️ — André Plihal (@plihalespn) January 20, 2022

Em tom mais crítico, Marcelo Padro, editor da TV Globo, opinou: “Rapidamente passando para falar sobre o Trikas. O clube conseguiu o que queria. Gerou discussão numa coisa inútil enquanto prepara o golpe estatutário no final de semana. Simples”.

Assim, enquanto a categoria sub-20 do clube paulista se prepara para as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o rival Palmeiras, a poucos dias do início da temporada profissional.

