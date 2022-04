Treinador é demitido após tentar agredir assistente no ES

Durante o duelo entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária, neste domingo, 10, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba, o técnico Rafael Soriano, do time visitante, tentou dar uma cabeçada na assistente Marcielly Neto, da equipe de arbitragem. Ele acabou expulso e, após a partida, foi desligado do clube.

A confusão aconteceu logo após o fim da primeira etapa. Os jogadores da Desportiva Ferroviária foram reclamar com o árbitro e o treinador, após discutir com a assistente, se aproximou e fez o movimento de dar uma cabeçada na região da boca de Marcielly.

Pelo campeonato Capixaba, uma imagem inacreditável. O Rafael Soriano, do Desportiva, tentou agredir a auxiliar Marcielly em uma partida valida pelas Quartas de Final do #Capixabão2022. Atitude que deve ser levada a sério e que esse homem seja punido. pic.twitter.com/i6KONM02ri — Impedidas ⚽ (@impedidas) April 10, 2022

Ele foi imediatamente expulso e, na saída de campo, ao ser abordado pela reportagem da TV Educativa do Espírito Santo, que transmitia o jogo, negou a agressão e ainda disse que a assistente estava “querendo se aproveitar da situação por ser mulher”.

“Ela está dizendo que eu agredi, é mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo se aproveitar de uma situação porque é mulher. Ela empurrou os jogadores e agora ela quer dizer que foi agredida. Mentira. Não encostei nela. Se encostei, ela vai falar na delegacia”

Na transmissão, também foi possível ouvir o treinador dizendo que a assistente teria que provar a agressão.

“Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar.”, disse Rafael Soriano.

A assistente voltou para a segunda etapa e foi cumprimentada pelos atletas da Desportiva Ferroviária antes de a bola voltar a rolar. No placar final, quem levou a melhor foi o Nova Venécia, que venceu por 3 a 1 e avançou para a semifinal da competição.

Depois da partida, a Desportiva Ferroviária recorreu às suas redes sociais para manifestar repúdio à violência contra a mulher e prestar solidariedade a Marcielly Neto. O clube ainda anunciou o desligamento do técnico Rafael Soriano.