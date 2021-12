Treinador do Manchester United exalta Fred: ‘Quase perfeito’

O volante brasileiro Fred foi o grande destaque da vitória do Manchester United sobre o Crystal Palace por 1 a 0, no domingo, 5, pela 15ª rodada Campeonato Inglês. Autor de um bonito gol e responsável por uma atuação consistente no meio-campo, o jogador foi elogiado publicamente por Ralf Rangnick, novo treinador do United, que também estreou no fim de semana.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Lindo GOL de Fred ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/roIDaQBpuT — Kelvin Hurtado (@KelvinJHE30) December 5, 2021

Contestado pelo público do Brasil por ser frequentemente convocado pela seleção brasileira, o jogador revelado pelo Internacional é “figurinha carimbada” no time titular clube inglês. Rangnick, recentemente contratado, fez questão de exaltar a importância do brasileiro:

“Para jogar da maneira que jogamos hoje, no que diz respeito à intensidade e ter quatro jogadores ofensivos à frente de Scotty McTominay e Fred, é importante que tenhamos jogadores disciplinados sendo agressivos. Scotty e Fred estão quase perfeitos nisso”, disse logo após a partida.

Continua após a publicidade

A referência do treinador alemão sobre a importância da função de Fred se dá pela ideia de jogo com quatro jogadores mais ofensivos. Na última partida os escolhidos foram: Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford e Cristiano Ronaldo.

Assim, o volante brasileiro, que acumula uma média de 2.5 desarmes por jogo no Campeonato Inglês e é líder na estatística do clube na temporada, é um importante balanço para uma maior segurança defensiva do time.

Sobre o bonito gol marcado em chute ‘de primeira’ de fora da área com a perna direita, Ralf Rangnick brincou após a partida: “tive que perguntar ao meu assistente se aquele gol de Fred foi com o pé direito. Eu achava que ele só conseguia chutar de esquerda. Estou muito feliz por ele”.

Em sua quarta temporada no Manchester United, Fred fez 137 partidas e marcou seu 6º gol com a camisa dos Red Devils.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!