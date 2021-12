Tottenham tem surto de Covid e pode pedir adiamento de partida

O Tottenham iniciou a semana com dificuldades. O clube inglês enfrenta um surto de Covid-19 que afetou, até então, seis jogadores do elenco e dois integrantes da comissão técnica. A informação foi inicialmente divulgada pelo site inglês Football London e repercutida pelo Daily Mail.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Curiosamente, as baixas chegam em meio a um momento de calendário cheio para a equipe. Na quinta-feira, 9, os ingleses enfrentam o Rennes pela sexta rodada da fase de grupos da Conference League. No domingo, 12, o Brighton, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

De acordo com o site, entre os infectados estão o lateral direito brasileiro Emerson Royal e o atacante espanhol Bryan Gil. Outros atletas ainda serão submetidos a novas testagem de PCR nos próximos dias.

As regras impostas pelo governo britânico indicam que os positivos para a doença devem ser isolados por dez dias. Especula-se a possibilidade do clube pedir o adiamento da partida do fim de semana.

Sob o comando do técnico italiano Antonio Conte, o Tottenham demonstra reagir na temporada. A equipe ocupa a quinta colocação, com 25 pontos, na tabela do Campeonato Inglês. Desde a chegada, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!