Tottenham demite Nuno Espírito Santo; Conte é o substituto favorito

O Tottenham anunciou na manhã desta segunda-feira, 1º, a demissão do técnico português Nuno Espírito Santo, além de três membros de sua comissão técnica. A saída do treinador ocorre pouco mais de quatro meses após ser anunciado, em 30 de junho, e somente 17 jogos no cargo. O italiano Antonio Conte, sem clube desde a saída da Inter de Milão, é o substituto mais cotado.

“O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e sua equipe técnica e desejar-lhes o melhor para o futuro”, afirmou o diretor Fabio Paratici.

Nuno Espírito Santo foi o nome escolhido pelo presidente do clube, Daniel Levy, depois de uma série de negociações frustradas com outros nomes. Na ocasião, o também português Paulo Fonseca, ex-técnico da Roma, o italiano Ivan Gennaro Gattuso e até é um possível retorno do argentino Maurício Pochettino, hoje no PSG, estiveram em pauta.

Agora, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o acerto com Conte é iminente. As conversas estão em “fase final”, com salário e tempo de contrato sendo acertados antes do anúncio final. Ele é aguardo em Londres. Conte também já trabalhou com o diretor Paratici na Juventus.

Antonio Conte is ready to accept Tottenham proposal. Talks underway and understood to be ‘at final stages’ – salary and long term contract discussed but he seems convinced to say ‘yes’. ⚪️🇮🇹 #THFC

Negotiations to continue in the next few hours in order to complete the agreement. pic.twitter.com/quih3onc7z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2021