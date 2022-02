Onde assistir: Paulistão, Carioca, Gaúcho e mais jogos deste sábado, 19

Neste sábado, 17, a bola rola às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, entre Palmeiras x Santo André, pelo Campeonato Paulista. Às 18h30 (de Brasília), o Corinthians, ainda sem técnico definido, vai até Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, para enfrentar o Botafogo-SP.

Pelo Carioca, o Fluminense, líder na tabela com 18 pontos, entra em campo contra o Volta Redonda, em décimo lugar, com 5 pontos, às 19h (de Brasília), no Luso-Brasileiro.

No Gaúcho, o confronto entre Grêmio x São Luiz, tem início marcado para às 16h30 (de Brasília). Em casa, os gremistas terão a estreia de Roger Machado como novo técnico do time.

Já no futebol feminino, a seleção brasileira encara a França, às 17h10 (de Brasília), pelo Torneio Internacional da França, no estádio Michel D’Ornano, em Caen.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

16h

Palmeiras x Santo André – HBO Max e Estádio TNTSports

18h30

Botafogo-SP x Corinthians – Premiere, Paulistão Play e Canal do Paulistão no YouTube

20h30

Guarani x Ponte Preta – Premiere, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNTSports

São Bernardo x Ituano – Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

19h

Fluminense x Volta Redonda – Cariocão Play e Twitch (Camito)

Campeonato Mineiro

15h

Athletic Club x Democrata GV – Futebol Mineiro TV

16h30

URT x América-MG – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h30

Grêmio x São Luiz – SporTV e Premiere

19h

Guarany de Bagé x União Frederiquense – SporTV e Premiere

21h

Caxias x Novo Hamburgo – SporTV e Premiere

Torneio da França Feminino

14h

Finlândia x Holanda – SporTV

17h10

França x Brasil – SporTV

