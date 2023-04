Torcida do Palmeiras ultrapassa a do São Paulo em nova pesquisa

Foi divulgado nesta segunda-feira, 10, o “Maior Raio-x do Torcedor“, uma pesquisa realizada por CNN, Itatiaia e Quaest, para aferir o tamanho das torcidas do país. Pela primeira vez, o Palmeiras superou o São Paulo em número e fãs, chegando à terceira posição. O Flamengo segue no topo, seguido pelo Corinthians.

O levantamento ouviu 6.507 pessoas de 16 anos ou mais em 325 cidades do Brasil, com margem de erro em 1,4 ponto percentual. Segundo os dados divulgados, o Palmeiras, novo terceiro colocado, tem 9% do total de torcedores do país deixando para trás o São Paulo, com 8%.

Na liderança, segue o Flamengo, com 24% da torcida, com o Corinthians em segundo, com 18%. Outra novidade relevante fecha o top 5: os mineiros Atlético Mineiro e Cruzeiro superaram o Vasco e estão empatados com 5%.

De acordo com Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, a virada alviverde se dá em razão dos últimos anos de muitos títulos. “Esse resultado, com o Palmeiras numericamente à frente do São Paulo, dentro da margem de erro, tem a influência direta da era vitoriosa que o Palmeiras vem vivendo nos últimos anos.”

Nos últimos oito anos, o Palmeiras conquistou 12 títulos, sendo duas Libertadores (2020 e 2021) e três Campeonatos Brasileiros (2016, 2018 e 2022). Por outro lado, o São Paulo soma dois títulos desde 2012: a Sul-Americana daquele ano e o Paulistão de 2021.

De acordo com a divulgação, dados detalhados do “O Maior Raio-x do Torcedor” serão divulgados durante esta semana, antes do início do Campeonato Brasileiro de 2023.