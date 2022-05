Torcida do Napoli diz ter roubado carro de técnico: ‘Devolvemos se sair’

Revoltados em razão de uma temporada sem brilho, torcedores do Napoli protestaram de forma inusitada contra o treinador italiano Luciano Spaletti. Em uma faixa colocada nas imediações do estádio Diego Maradona, a mensagem foi clara – e curiosa: “Devolvemos seu Panda (carro) se você sair”. Os dizeres fazem referência a suposta autoria do roubo do veículo do técnico, desaparecido desde outubro de 2021. Ela ainda termina assinada por “ladrões.”

Terceiro colocado no Campeonato Italiano, o Napoli encerra mais uma temporada sem grandes êxitos. Como reflexo, o alvo da infelicidade da torcida foi o treinador.

Desde julho de 2021 no time napolitano, Spaletti tem 25 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 62,2% dos pontos disputados. Ele é conhecido pelo longo trabalho na Roma, entre 2005 e 2010 e de 2015 a 2017.

Também comandou equipes como Inter de Milão, Empoli, Sampdoria, Ancona, Udinese e o Zenit, da Rússia, onde conquistou duas vezes o campeonato local.

O caso ocorreu quando um dos automóveis que possui sumiu durante uma noite, após ficar estacionado em frente ao hotel em que o treinador vive, em Nápoles. A investigação não encontrou os responsáveis.

Classificado para a Liga dos Campeões pela terceira colocação no Campeonato Italiano, o técnico pode ser o escolhido para seguir no comando na próxima temporada.

