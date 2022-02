Torcedor do Corinthians é agredido e desmaia durante abordagem policial

Um torcedor do Corinthians foi agredido e desmaiou durante uma abordagem policial pouco antes do início da partida da equipe diante do Mirassol, nesta quinta-feira, 10, na Neo Quimica Arena, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O time da capital venceu por 2 a 1, com gols de Renato Augusto e Paulinho. O fato foi registrado em filmagens de presentes no local e divulgado primeiramente pelo programa Hora Um, da TV Globo.

Segundo a reportagem, a confusão teve início quando o ingresso de um dos torcedores quebrou. Com o bilhete em mãos, mais o comprovante de pagamento, funcionários do estádio não permitiram a entrada e direcionaram o homem à polícia. Ele diz que foi humilhado e, posteriormente, agredido.

Um amigo que filmou o ocorrido também sofreu repressão, da mesma forma que a namorada de um deles. No vídeo divulgado pela emissora é possível ver claramente o ato de policiais militares que asfixiam o homem até a perda de consciência e arrastam a vítima desacordada.

Torcedores são agredidos por policiais militares na entrada da Arena Corinthians, na noite desta quinta (10). O motivo teria sido uma discussão depois que o ingresso de um dos torcedores estragou na entrevista policial. ➡ Veja na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/FjKGy3XvKV — GloboNews (@GloboNews) February 11, 2022

Procurada pela PLACAR, em nota, a Polícia Militar diz que analisa as imagens e apura todas as circunstâncias relativas ao fato, enquanto a Polícia Civil informou que a vítima foi orientada por policiais do 103º Distrito Policial e encaminhada à Central de Flagrante da área. Ao chegar ao local, foi informada que havia um flagrante em andamento e que seria atendida em seguida.

