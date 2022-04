Torcedor do Boca preso por ato racista é solto após pagar fiança

O torcedor do Boca Juniors Leonardo Ponzo, detido na terça-feira, 26, pela polícia na Neo Química Arena por imitar um macaco durante a vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre a equipe argentina, em confronto pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, deixou a delegacia após pagamento de 3000 reais de fiança. A informação foi confirmada pelo delegado César Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte.

Ele foi indiciado por injúria racial e, por isso, tinha o direito do pagamento da fiança para deixar a prisão. A pena para o caso é de um a três anos de detenção.

Ponzo foi acompanhado por oficiais do consulado argentino até o aeroporto para embarcar de volta a seu país de origem.

Vídeo do momento que o torcedor do Boca Juniors imita um macaco em direção à torcida do Corinthians na Neo Química Arena. A imagem foi cedida pela Polícia Militar. pic.twitter.com/zoVvrHTw07 — Meu Timão (@MeuTimao) April 27, 2022

Detido pela Polícia Militar no intervalo da partida após imitar um macaco em gesto claro de racismo, a PM tinha em mãos imagens que os próprios torcedores do Corinthians registraram de câmeras de celular do outro lado da arquibancada.

Em nota, o Timão se manifestou repudiando qualquer ato de racismo e discriminação e agradeceu à Polícia Militar pela eficiência no serviço prestado, “Esse fato só reforça a importância de nossa luta por um futebol sem ódio.”

