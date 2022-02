TJD-RJ alega provas insuficientes para denúncia após ofensas a Gabigol

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) alegou que ainda não vê elementos suficientes para oferecer uma denúncia a respeito do torcedor do Fluminense que teria ofendido o atacante Gabigol, do Flamengo, com gritos de “macaco” no intervalo do clássico Fla-Flu do último domingo, 6. Em entrevista ao ‘UOL’, o procurador André Valentim apontou que o material disponível sobre o episódio ainda é inconclusivo.

“Sem imagem, não tem como denunciar. Gritaram ‘macaco’, mas como vou denunciar sem ver de onde veio? Vou esperar para ver se aparece mais alguma informação nova”, disse o procurador.

O caso aconteceu na partida tensa entre Fluminense e Flamengo – também marcada por desentendimentos e acusações criminais de ambos os lados -, enquanto Gabigol se dirigia ao vestiário do estádio Nilton Santos. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra xingamentos da torcida tricolor ao jogador, sendo um deles um possível grito de “macaco”. Horas depois, o jogador desabafou em seu perfil nas redes sociais.

“Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor! #RacismoNão”, publicou Gabigol, questionando diretamente a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! #RacismoNão @Flamengo @FFERJ https://t.co/Jw3IGJbnmq — Gabi (@gabigol) February 6, 2022

Ainda na tarde de domingo, o Flamengo se manifestou afirmando “repudiar veementemente o episódio lamentável” com o atleta. O clube diz que prestará total solidariedade ao jogador.

O Fluminense informou que está apurando o episódio e afirmou que “o próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem ter certeza, de ter ouvido as supostas ofensas”.

O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. pic.twitter.com/H4XVxcDHkf — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 7, 2022

A jornalista responsável pelo conteúdo, Isabelle Costa, afirmou depois, por sua conta no Twitter, ter ouvido nitidamente a injúria racial. Antes, no momento da publicação, ela mencionara que Gabigol havia recebido apenas provocações e respondido.

Agora, longe do barulho do jogo, ouvi repetidas vezes o vídeo e em todas as vezes escuto a ofensa racista ao Gabigol. Extremamente lamentável mais um caso de injúria racial no futebol. Esperamos que todas as ações sejam tomadas. Injúria racial é crime! https://t.co/6BoayNLtFc — Isabelle Costa (@bellexcosta) February 6, 2022

