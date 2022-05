Títulos na Europa e rodada do Brasileirão: o resumo do final de semana

O fim de semana foi agitado no futebol brasileiro e também no exterior. Com mais uma rodada agitada do Brasileirão, a liderança se manteve nas mãos do Corinthians, que buscou o empate contra o São Paulo em clássico bem jogado em Itaquera. Na Europa, o Manchester City conquistou o oitavo título inglês, enquanto o Milan quebrou um jejum de 11 anos ao vencer o Campeonato Italiano. No futebol feminino, o Lyon voltou ao topo do futebol europeu ao vencer a Champions.

Corinthians segue líder no Brasileirão

Foi disputada a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, e o Corinthians segue na liderança após buscar empate em 1 a 1 contra o São Paulo. Quem subiu na tabela foi o Palmeiras, que venceu o Juventude e chegou aos 12 pontos, assumindo a vice-liderança. Em semana conturbada, o Flamengo voltou a vencer na competição ao bater o Goiás por 1 a 0 e se afastou do Z4.

A TABELAAAA A TABELAAA A TABELAAA! pic.twitter.com/U1p3A2nmoP — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 22, 2022

Manchester City campeão inglês

Não faltou emoção na última rodada do Campeonato Inglês, disputada no domingo. O Manchester City dependia apenas de si e buscou uma virada heroica contra o Aston Villa no Etihad Stadium para conquistar o título nacional pela oitava vez. O Liverpool, que tinha chance de levantar a taça, venceu o Wolverhampton e ficou no quase.

Milan quebra jejum e é campeão italiano

Na Itália, o Milan quebrou um jejum de 11 anos e voltou a conquistar o scudetto. Ao vencer o Sassuolo por 3 a 0, a equipe rossonera levantou o título do Campeonato Italiano pela 19ª vez em sua história. A Inter, que poderia ter bordado a segunda estrela em sua camisa, até venceu a Sampdoria, mas ficou com o vice.

Mbappé fica no PSG

Ainda no sábado, pouco antes da última rodada do Campeonato Francês, encerrou a novela sobre o futuro de Mbappé. Com anúncio especial ao lado do presidente do clube, o atacante francês renovou contrato com o Paris Saint-Germain até 2025, frustrando os planos do Real Madrid.

Lyon campeão da Champions feminina

Também no sábado, aconteceu a decisão da Champions League feminina entre Lyon e Barcelona. Com um primeiro tempo avassalador, as francesas levaram a melhor e venceram por 3 a 1 para voltar ao topo do futebol europeu, conquistando o oitavo título da competição para o clube.