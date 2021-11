Títulos do Athletico-PR, Botafogo e Ituano: resumo do fim de semana

O fim de semana foi recheado de títulos para os times brasileiros. O Athletico-PR garantiu a taça da Sul-Americana, o Botafogo conquistou a Série B, o Ituano a Série C e o Corinthians garantiu o tricampeonato da Libertadores feminina. O Brasileirão ainda contou com mais uma vitória do líder Atlético-MG. No futebol europeu, o Manchester United demitiu o técnico Ole Gunnar Solskjaer e Vinicius Junior brilhou com a camisa do Real Madrid. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana.

Athletico-PR campeão

O Athletico Paranaense é o campeão da edição 2021 da Sul-Americana. A equipe paranaense bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, e garantiu o bi-campeonato da competição continental. Nikão foi o autor do golaço que assegurou o título para o time de Alberto Valentim. Esta foi a sétima taça do clube paranaense nas últimas seis temporadas, sendo quatro deles nacionais ou continentais.

🌪🔴⚫ La pirueta de Nikão para darle a @AthleticoPR el triunfo ante @RedBullBraga y el título en la CONMEBOL #Sudamericana. 🏆 ¡Un gol para alcanzar #LaGranConquista! pic.twitter.com/zPgGADphvt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 20, 2021

Botafogo campeão

O Botafogo conquistou o título da Série B neste fim de semana. A equipe carioca venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, fora de casa, contou com o tropeço do Coritiba, que perdeu para o CSA, e assegurou a taça pela segunda vez em sua história – a primeira foi em 2015. O time de Enderson Moreira alcançou os 69 pontos e viu o clube paranaense estacionar nos 64 pontos faltando uma rodada para o fim da competição.

É CAMPEÃO! 🏆🔥 Após garantir o acesso, Fogão conquista o título da competição e alcança vaga na terceira fase da Copa do Brasil! #VamosBOTAFOGO Faça parte do projeto Território Alvinegro: https://t.co/jUi4PbYLIe pic.twitter.com/VsdXOA08BJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 21, 2021

Ituano campeão

Pela Série C, o Ituano não encontrou dificuldades para bater o Tombense no segundo jogo da final e ficar com o título da competição nacional. O Galo de Itu venceu por 3 a 0 e, como a ida terminou 1 a 1, o clube do interior paulista garantiu a taça pela segunda vez na história – a primeira foi em 2003.

FAZ A FESTA, GALO DE ITU!

O @ituanooficial é bicampeão da Série C! Confira algumas imagens da comemoração do título rubro-negro.#FutebolPaulista #PaulistasEmCampo #UseMáscara

📷Rodrigo Corsi/Paulistão pic.twitter.com/GrFJNpst16 — Paulistão (@Paulistao) November 20, 2021

Corinthians campeão

O Corinthians conquistou a Libertadores feminina de 2021. O clube paulista derrotou o Santa Fé, da Colômbia, no Parque Central, em Montevidéu, por 2 a 0, com gols de Adriana e Gabi Portilho. É a terceira vez que o time consegue a taça continental -venceu também 2017, em parceria com o Audax, e 2019.

Na Libertadores, esse time nunca perdeu, seja em campo ou fora dele. Aqui é sangue no olho, é tapa na orelha. Para nós, todo jogo é o jogo da vida, porque o Corinthians nunca é brincadeira! Pode fazer a festa, Fiel! NOSOTROS SOMOS MUY LOCAS POR TRI, AMÉRICA TRIIIIIICAMPEÃÃÃÃÃÃO pic.twitter.com/Fsnrr7B3KD Continua após a publicidade — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 22, 2021

Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Juventude com dois gols de Hulk e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Brasileiro ao atingir os 74 pontos na tabela da competição. Ainda na parte de cima, o Flamengo venceu o Internacional, com gols de Gabigol e Andreas Pereira, e segue na vice-liderança a 8 pontos do líder. No clássico mais antigo do Brasil, o Corinthians se deu melhor e venceu o Santos, com gols de Jô e Gabriel, e subiu para a quarta colocação.

💪🏽 Na noite de ontem, o Atlético venceu o Juventude no Mineirão, chegou à quinta vitória consecutiva e segue líder disparado do Brasileirão. 📸 Confira o álbum de fotos da partida: https://t.co/agfammAGq7 ⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxJUV 🏴🏳️ pic.twitter.com/pRzoaNdDe2 — Atlético 😷 (@Atletico) November 21, 2021

Novidade no Palmeiras

O Palmeiras conheceu neste sábado, 20, a sua nova presidente para o triênio 2022/2023/2024. Em Assembleia Geral, realizada no ginásio poliesportivo do clube social, a empresária Leila Mejdalani Pereira, 57 anos, foi eleita com 1.897 votos dos associados e será a primeira mulher a presidir o clube paulista em toda a história. O novo mandato começará oficialmente no dia 15 de dezembro.

Leila Pereira é eleita e se torna a primeira mulher a presidir o Palmeiras na história ➤ https://t.co/WNIkQO1BXL#AvantiPalestra pic.twitter.com/kx1CWHgRT6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 20, 2021

Fim da linha

O Manchester United anunciou, no domingo, 21, a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, 48 anos. O treinador norueguês sai um dia depois da derrota por goleada do clube para o Watford, por 4 a 1.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Vinicius Junior inspirado

Pelo Campeonato Espanhol, Viniciu Junior voltou a brilhar e foi importante na goleada do Real Madrid contra o Granada por 4 a 1. O brasileiro anotou um dos gols e foi um dos protagonistas da partida.