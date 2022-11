Título do Sul-Americano de 1948 do Vasco ganha as telas de cinema

Uma das conquistas mais importantes da história do Club de Regatas Vasco da Gama virou filme. A Força do Gigante, dirigido e roteirizado por Marco Antonio Rocha, relembra o título invicto do Campeonato Sul-Americano de Campeões, em 1948, e estreia nas telonas na próxima terça-feira, 22, em Campos, no estado do Rio de Janeiro.

Com duração de 54 minutos, o documentário conta a trajetória do icônico Expresso da Vitória, no Chile, onde o Vasco se sagrou o primeiro campeão continental do mundo – o torneio serviu de inspiração para a criação da Copa Libertadores e da Champions League.

O filme conta com depoimentos de personalidades que se tornaram vascaínas graças ao time formado por craques como Barbosa (confira o especial de PLACAR sobre o ex-goleiro), Ademir, Chico, Ely, Danilo, Jorge, Augusto, Friaça, Lelé, Rafaneli e Ismael. Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Antônio Pitanga, Sérgio Cabral e Jaguar são alguns dos famosos que relembram passagens de sua infância como torcedores cruzmaltinos.

Como as narrações originais de rádio se perderam em um incêndio, A Força do Gigante conta com locução de Evaldo José, que recriou alguns dos lances mais importantes do Sul-Americano. Essas jogadas são acompanhadas por um menino devidamente caracterizado com roupas de época, que ouve as narrações por um rádio antigo. Além disso, o documentário deu vida aos lances por meio de animações.

A Força do Gigante é uma realização do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura em parceria com o Club de Regatas Vasco da Gama. A obra tem patrocínio da Tim, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

