Título do Palmeiras e Série B definida: resumo do fim de semana

O fim de semana contou com muitas emoções dentro das quatro linhas. O Palmeiras garantiu o tricampeonato da Libertadores. A Série B teve sua última rodada e os clubes definiram seu destino. No Brasileirão, o Atlético Mineiro venceu e está com uma mão na taça. No futebol europeu, Neymar se lesionou e preocupa. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana:

Título do Palmeiras

O Palmeiras é tricampeão da Copa Libertadores. O clube paulista venceu o Flamengo por 2 a 1 na grande decisão de 2021, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e garantiu o segundo título consecutivo da competição continental. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar para o alviverde e Gabigol empatou para o clube rubro-negro. Já na prorrogação, Deyverson se tornou um herói improvável e marcou o gol da vitória.

⚪️🟢 ¡El camino a la #GloriaEterna! 🏆🐷 Estos fueron los resultados de @Palmeiras que le permitieron conquistar la CONMEBOL #Libertadores por tercera vez. pic.twitter.com/glrmeHAjHr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2021

Série B

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu neste domingo, 28. Avaí, Botafogo, Coritiba e Goiás confirmaram o retorno à elite da competição nacional. Já Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas foram rebaixados e disputarão a Série C do Brasileiro em 2022.

A minha disputa em 2022 terá quatro novos integrantes! Todos eu conheço muito bem! Sejam bem-vindos de volta…@botafogo @coritiba @goiasoficial @avaifc Solta o RT se você vai jogar o #CampeonatoDoBrasileiro 🇧🇷 no ano que vem! pic.twitter.com/sLKREU78tD — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 28, 2021 Continua após a publicidade

Brasileirão

O Atlético Mineiro fez o dever de casa no fim de semana, venceu o Fluminense no Mineirão e está muito perto da taça do Brasileirão. A equipe mineiro já pode conquistar o título na terça-feira, caso o Flamengo tropece contra o Ceará. Já o Corinthians está perto de cravar sua vaga na próxima edição da Libertadores. O time paulista venceu o Athletico Paranaense em Itaquera.

A festa do @Atletico! Que domingo no @Mineirao! Até domingo que vem, Massa! Quem sabe com a minha taça… Será? 📸 Gilson Junio/WP9 Press/Gazeta Press, Fernando Moreno/AGIF e Gledston Tavares/FramePhoto/Gazeta Press pic.twitter.com/8nRzmtUYQY — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 28, 2021

Preocupação

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo, no domingo, 28, e deixou o campo, em uma maca, chorando muito na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 contra o Saint-Étienne. O PSG ainda não informou qual foi a gravidade da lesão do brasileiro.