Título do Galo faz Everson repetir noite heroica e comparações com Victor

Everson foi um dos grandes protagonistas da conquista do Atlético-MG na Supercopa do Brasil. O goleiro cresceu na disputa de pênaltis e, apesar de desperdiçar sua cobrança, fez três defesas, com direito à decisiva, que deu o título ao Galo.

Não é a primeira vez que o arqueiro do Atlético-MG tem uma atuação heroica em uma disputa de pênaltis. Nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, contra o Boca Juniors, Everson pegou duas cobranças e ainda converteu a sua para colocar a equipe na próxima fase.

Houve até quem comparasse o brilho de Everson com a atuação memorável do ídolo Victor, que defendeu com o pé a cobrança de Duvier Riascos, do Tijuana, já nos acréscimos das quartas de final da Libertadores de 2013. Uma das defesas do atual goleiro atleticano na decisão contra o Flamengo também foi com pé, na batida de Matheuzinho, quando a disputa já estava nas atlernadas.

Na campanha da Libertadores de 2013, o grito de “eu acredito” embalou a equipe até o título. O canto voltou a ser entoado neste domingo, durante a disputa de pênaltis, e Everson aproveitou para valorizar o otimismo da torcida atleticana e ainda provocar os flamenguistas.

“Estou aqui há um ano e meio e aprendi a viver o Atlético. O Atlético é isso ai, é sofrimento. Foram três pênaltis para eles que, se fizessem o gol, seriam campeões, e nossa torcida gritou “eu acredito!”. Gritaram “campeão” antes da hora, mas o campeão é o Galo. Merecidamente, pelo ano passado e pela disputa de pênaltis. Mais um sofrimento para a torcida do Galo, mas colocamos mais uma vez nosso nome na história do clube”, disse o goleiro.

Everson chegou ao Atlético-MG em setembro de 2020, depois de passagem pelo Santos. Na época, ele chegou como pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem tinha trabalhado junto no Peixe. No ano passado, foi peça importante nos títulos do estadual, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e hoje sai como herói na conquista da Supercopa do Brasil.