Título do Corinthians e clássicos pelo mundo: resumo do fim de semana

O fim de semana foi recheado de emoções dentro das quatro linhas. Na final do Brasileirão feminino, o Corinthians venceu o Palmeiras e garantiu a taça. O dérbi paulista também foi disputado no masculino e contou com mais uma vitória do clube de Itaquera. Ao redor do mundo, mais clássicos movimentaram o futebol. No futsal, o Brasil carimbou sua vaga na semifinal da Copa do Mundo. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Título do Corinthians

Na noite deste domingo, 26, o Corinthians derrotou o Palmeiras na segunda partida da final do Brasileirão feminino, em Itaquera, e garantiu a taça da competição pelo segundo ano consecutivo.

1T | 37 min: Vic Albuquerque acerta uma LINDA bicicleta e amplia pro Coringão. VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!#SCCPxPAL (3-0) #VaiCorinthians pic.twitter.com/Yjeotlrbi5 — Corinthians (@Corinthians) September 27, 2021

Dérbi paulista

Também neste fim de semana, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão masculino e novamente o time de Itaquera se deu melhor. A equipe comandada por Sylvinho contou com uma grande atuação de Roger Guedes, na Neo Química Arena, e chegou aos 33 pontos na tabela.

Entrega e luta de todos pelo resultado no Derby! MERECEMOS PRA C*********!!!!!!!! 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians #AmémAmémAmém#VaiCorinthians pic.twitter.com/tIBkx6lFkv — Corinthians (@Corinthians) September 26, 2021

Clássicos pelo mundo

O fim de semana contou com clássicos em outros países. Na Inglaterra, o Manchester City venceu o Chelsea com um lindo gol de Gabriel Jesus, enquanto o Arsenal fez 3 a 0 no rival Tottenham. Na Itália, no tradicional Derby della Capitale, a Lazio conseguiu os três pontos contra a Roma pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

PSG imbatível

O Paris Saint-Germain segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. O time recebeu o Montpellier, no Parc des Princes, pela oitava rodada da competição, e venceu por 2 a 0, com gols do volante Idrissa Gueye e do meia Julian Draxler.

Continua após a publicidade

Pelé reverencia Messi

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, Pelé voltou a usar as redes sociais. No sábado, 25, o Rei do Futebol parabenizou Lionel Messi por ter superado seu recorde como o maior artilheiro dentre as seleções sul-americanas. “O seu talento para jogar bola é incrível!”, escreveu.

No início de setembro, o argentino marcou três gols pela sua seleção contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa de 2022 e chegou a 79 tentos pela Argentina, superando os 77 de Pelé pelo Brasil, e se tornando assim o maior artilheiro dentre as seleções sul-americanas.

Futsal na semifinal da Copa

O Brasil voltou ao grupo das quatro melhores seleções de futsal do planeta ao bater por 1 a 0 o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Vilnius, na Lituânia. Com o resultado, a seleção brasileira se classificou para a semifinal da competição e enfrenta a Argentina, na próxima quarta-feira (29), às 14h (de Brasília), em Kaunas.

CLASSIFICADOS! Estamos na semifinal da Copa do Mundo!! Seleção de Futsal venceu o Marrocos por 1 a 0. VAMOS!! 🇧🇷 1×0 🇲🇦 | #FutsalBrasil #FutsalWC Fotos: Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/gQs7gK100n — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 26, 2021

Brasileirão

O líder Atlético-MG, que entrou com um time misto, ficou no empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi. O resultado aumentou a vantagem do clube mineiro na ponta, já que o Palmeiras perdeu e o Flamengo, terceiro colocado, ficou no empate por 1 a 1 com o América-MG. O Santos segue em péssima fase, perdeu para o Juventude, fora de casa, e está a apenas um ponto do Bahia, primeiro clube na zona de rebaixamento. Ainda na rodada, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e contou com um gol de Fred, que se isolou como segundo maior artilheiro da competição, com 155 tentos, atrás apenas de Roberto Dinamite.

A sequência do histórico gol 155 de @fredgol9 na minha história! Pediu, cravou e saiu pro abraço! Te pegou? 📸 Thiago Ribeiro/AGIF pic.twitter.com/y2wqFBM37r — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 26, 2021