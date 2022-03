Tite se despede da seleção em casa com 89,6% de aproveitamento

O triunfo da seleção brasileira por 3 a 0 sobre o Chile nesta quinta-feira, 24, no Maracanã, foi, muito provavelmente, o último do técnico Tite pela equipe em solo brasileiro. A caminho da segunda Copa do Mundo com a equipe, o treinador gaúcho revelou no mês passado que deixará o cargo após a competição no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro. A vitória desta noite no Rio de Janeiro é a 25ª de Tite em território nacional.

À frente da seleção desde junho de 2016, ele acumula números gerais bastante expressivos. Foram ao todo 71 jogos com a seleção, entre Eliminatórias, Copa do Mundo de 2018, Copa América e amistosos. Destes, 52 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas, com 79% de aproveitamento dos pontos (3 para vitória, 1 para empate e 0 para derrota).

Jogando em casa, o retrospecto é ainda mais positivo. Contando com o triunfo sobre o Chile, alcança 89,6% de aproveitamento, com 29 jogos, 25 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O único revés, porém, foi bastante amargo, diante da Argentina na final da Copa América no dia 10 de julho de 2021, no Maracanã. Os empates foram contra Equador, Paraguai e Venezuela em jogos válidos pela Copa América, em 2019 e 2021.

Ainda há, no entanto, uma pequena chance de nova despedida — e revanche contra os hermanos. O jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, adiado em setembro passado devido a interrupção da Anvisa por conta dos jogadores irregulares dos visitantes, será reagendado para novo local e data pela Fifa. Antes, iria acontecer na Neo Química Arena, em São Paulo, mas a tendência é que, caso ocorra, seja na data Fifa, fora do Brasil.

Também há uma possibilidade de que um jogo de despedida aconteça na reinauguração do Mangueirão, em setembro, conforme anunciado pelo governo do Pará. A CBF, no entanto, não confirma a informação.

Já garantida no Mundial, a seleção volta a campo para o último das Eliminatórias na próxima terça-feira,29, diante da Bolívia, no Estádio Olímpico Hernando Siles, às 20h30 (de Brasília). O jogo pode valer uma nova marca para Tite: terminar duas Eliminatórias Sul-Americanas invicto.

