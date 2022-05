Tite esboça seleção com Bruno Guimarães e Raphinha contra Coreia do Sul

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira, 30, em Seul, um treino tático de preparação para o amistoso contra a Coreia do Sul. Ainda sem poder contar com os convocados que disputaram a final da Liga dos Campeões, o técnico Tite desenhou a escalação com mudanças no meio-campo e ataque. Brasil e Coreia do Sul entram em campo na quinta-feira, 2, às 8h (de Brasília), na capital sul-coreana.

Tite teve à disposição 21 dos 27 atletas para as atividades no treino. Os jogadores Alisson e Fabinho, do Liverpool, Éder Militão, Casemiro, Vinicius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, que disputaram a final da Champions, são aguardados para se juntar aos demais convocados nesta segunda-feira à noite.

Com isso, o comandante optou por utilizar Fred e Bruno Guimarães no meio-campo no treino tático. Casemiro e Fabinho, desgastados com a viagem da Europa a Ásia, devem começar a partida no banco, assim como o estreante Danilo, do Palmeiras.

Já no sistema ofensivo, além de Neymar e Lucas Paquetá, tittulares absolutos, ocupam as duas vagas restantes Richarlison e Raphinha, que ganharam a disputa com Gabriel Jesus. O jogador do Manchester City havia integrado o quarteto no treino do último sábado, na vaga do ponta do Leeds.

Desta forma, caso nenhuma alteração seja feita, o Brasil deve ir à campo para enfrentar a Coreia com: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha e Richarlison. Vinicius Junior, em alta após marcar o gol do título europeu do Real Madrid, ainda pode retomar sua vaga de titular.

Depois da Coreia do Sul, o Brasil volta a campo na segunda-feira, 6, para o segundo amistoso em preparação a Copa do Mundo, desta vez, para enfrentar o Japão, em Tóquio.

