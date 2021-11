Tite desabafa: ‘É impossível o VAR não ver a cotovelada do Otamendi’

Tite não escondeu sua revolta com a arbitragem depois do empate em 0 a 0 da seleção brasileira diante da Argentina, em San Juan, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira, 16. O treinador gaúcho tratou como “inconcebível” o fato de o VAR não ter recomendado ao juiz uruguaio Andrés Cunha a expulsão do zagueiro Nicolás Otamendi por cotovelada no rosto de Raphinha.

“É impossível, vou repetir, é impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Não estou falando de resultado de jogo, mas quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara”, esbravejou Tite. O treinador da seleção brasileira evitou relacionar o resultado ao lance, ocorrido ainda no primeiro tempo. “Isso ia determinar o resultado? Não sei. Foi um grande jogo, com qualidade técnica, tradição… Mas tem um componente que tem de ser igual para os dois.”

“Deixo meu agradecimento à cidade de San Juan pela forma educada que me recebeu, não recebi nenhum insulto, algo fora dos padrões normais, então muito obrigado a San Juan por acolher e respeitar os profissionais”, disse, para depois completar seu desabafo. “Árbitro de alto nível de VAR não pode trabalhar desta forma, é inconcebível. Esse é o termo que eu posso dizer, porque sou educado, mas não o que eu queria dizer.”

Com o empate, o Brasil fechou o ano de 2021 com 35 pontos (11 vitórias e dois empates), isolado na liderança, com seis a mais que a Argentina, que também garantiu classificação ao Mundial com derrota do Chile para o Equador. A seleção equatoriana, terceira colocada com 23 pontos, é o próximo adversário do Brasil, em jogo que acontece em 27 de janeiro de 2022, em Quito.