Tite defende Neymar: “Expectativa é que faça a diferença sempre”

Atualizado em 10 out 2021, 21h19 - Publicado em 10 out 2021, 21h18

Por Da Redação Atualizado em 10 out 2021, 21h19 - Publicado em 10 out 2021, 21h18

O Brasil perdeu o 100% de aproveitamento neste domingo, 10, ao empatar sem gols com a Colômbia, em Barranquilla. Depois de cumprir suspensão diante da Venezuela, Neymar voltou a ser escalado e atuou durante os 90 minutos pela seleção brasileira. Apesar de uma atuação abaixo, o craque foi defendido pelo técnico Tite.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Neymar foi bem assim como o nível da equipe foi bem. Talvez as expectativas em cima dele são que ele faça a diferença sempre. O jogador [Neymar] é excepcional porque faz jogadas excepcionais excepcionalmente e não corriqueiramente. Ele é sim um jogador diferenciado e sabemos dessa condição”, diz o técnico, em entrevista coletiva depois do jogo.

“Ele foi muito bem marcado. Por vezes, inclusive, a marcação foi dobrada em cima dele”, completa Tite.

Na próxima rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrenta o Uruguai na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira, 14, às 21h30 (de Brasília). A seleção brasileira é líder do torneio, com 28 pontos, com 9 vitórias e um empate em 10 partidas.

Com o empate deste domingo, a #SeleçaoBrasileira chegou aos 28 pontos nas Eliminatórias e segue na liderança. Quinta tem mais Brasil em campo, hein? Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/KzUGCWYqyh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021