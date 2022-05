Tite convoca zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, para amistosos da seleção

O técnico Tite convocou o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em Seul e Tóquio, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. O defensor aumenta a lista de 27 convocados que já contava com nomes como Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães para a posição. Essa é a terceira vez que o defensor é chamado.

“Podem ter certeza de que vou me dedicar ao máximo para justificar, não só essa chance, mas, quem sabe, no fim do ano, ter a honra de integrar o grupo que vai ao Catar em busca do hexa”, disse o jogador.

De acordo com o fisiologista Guilherme Passos, a convocação acontece pela preocupação com a condição dos demais defensores já chamados.

“A Data Fifa de junho é sempre muito crítica por coincidir com o final de temporada na Europa. Não é uma exclusividade da seleção brasileira, mas de diversas seleções que sofrem com essa incerteza na performance física do atleta associada ao desgaste natural provocado pelo acúmulo de jogos”, explicou Passos.

A seleção realiza o primeiro treino para a Data Fifa no dia 27 de maio a , em Seul, na Coreia. Este será o penúltimo encontro Copa do Mundo do Catar. Em setembro, o Brasil enfrenta México e Argentina.

