Já é ano de busca pelo hexa para a seleção brasileira. O técnico Tite fará sua primeira convocação de 2022 na próxima quinta-feira, 12, a partir das 11h (de Brasília), para os jogos contra o Equador, dia 27 de janeiro, em Quito, e diante do Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte, em 1º de fevereiro. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, das quais o Brasil é líder invicto e já classificado. O pensamento do técnico agora é fazer os últimos testes e ajustes, visando o Mundial do Catar, que começa em 21 de novembro.

Tite deve convocar até 26 jogadores para estas partidas, pois não terá Lucas Paquetá e Fabinho, suspensos, para a primeira partida, além de diversos pendurados como Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão, Casemiro, Gerson, Gabriel Jesus e Gabigol, além de Richarlison e Bruno Guimarães, que não foram chamados nas últimas listas, mas estão cotados. A convocação não deve contar com o craque do time, Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo e tem seu retorno ao PSG aguardado justamente para o fim do mês.

Até o início da Copa do Mundo, a seleção terá mais quatro jogos das Eliminatórias (Equador, Paraguai, Chile e Bolívia) e possivelmente mais um, diante da Argentina, em casa. O clássico foi adiado em setembro de 2021, em São Paulo, em razão de uma polêmica com a Anvisa, mas ainda não há previsão de remarcação.

São nestas partidas das Eliminatórias que Tite deve realizar seus últimos testes. Depois, já com uma base definida, o treinador gaúcho terá apenas mais três amistosos entre maio e junho e dois em setembro, antes da convocação final.

A agenda da seleção até a Copa do Mundo

27/1: Brasil x Equador, em Quito

1/2: Brasil x Paraguai, em Belo Horizonte

24/3 – Brasil x Chile, em Salvador

29/3 – Brasil x Bolívia, em La Paz

Entre 31 de maio e 14 de junho – Três amistosos, ainda sem adversário e local definidos

Entre 19 e 27 de setembro – Dois amistosos, ainda sem adversário e local definidos

21/11 – Início da Copa do Mundo

