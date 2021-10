Tite convoca seleção brasileira com voltas de Firmino e Coutinho

Atualizado em 29 out 2021, 12h17 - Publicado em 29 out 2021, 11h08

Atualizado em 29 out 2021, 12h17 - Publicado em 29 out 2021, 11h08

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 29, a lista de atletas convocados para defender a seleção brasileira na Data Fifa do mês de novembro em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os adversários serão Colômbia, no dia 11, em São Paulo e Argentina, no dia 16, em San Juán, e os resultados podem garantir matematicamente o Brasil no próximo Mundial, no Catar.

Em razão do calendário, que coincidirá com jogos decisivos do Brasileirão, da Copa Libertadores e da Sul-Americana, Tite não convocou atletas de clubes do país, exceto o jovem goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio.

Na última convocação, Tite pôde convocar atletas que atuam na Inglaterra, no entanto, na penúltima, a liberação foi um problema, por questão sanitária. Em reta final rumo à Copa, Roberto Firmino, do Liverpool, que havia ficado de fora por lesão, reapareceu na lista. Do mesmo modo, Phillipe Coutinho, do Barcelona, recebeu mais um voto de confiança de Tite, após sofrer com grave lesão no joelho.

Entre as ausências mais notadas foram Vinicius Junior, que esteve nas últimas convocações e vive grande fase no Real Madrid, e Richarlison, que recentemente se recuperou de lesão e tem atuado com o Everton.

Antes da convocação, o coordenador de seleções Juninho Paulista informou que o último jogo do Brasil em casa nas Eliminatórias, em março de 2022, diante do Chile, será em Salvador e o atual presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, será o chefe de delegação.

Os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Gerson (Olympique de Marselha), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Coutinho (Barcelona) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Antony (Ajax), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United)