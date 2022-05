Tite convoca seleção brasileira com estreia de Danilo, do Palmeiras

O técnico Tite convocou nesta quarta-feira, 11, a seleção brasileira que disputará amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados para 2 e 6 de junho, em Seul e Tóquio, respectivamente. O duelo diante da Argentina, que aconteceria na Austrália, foi cancelado. A lista foi a penúltima antes da lista final para a Copa do Mundo do Catar, na qual o Brasil estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, em Lusail.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Com 27 atletas na lista, em razão de possível ampliação da lista de convocados para o Mundial (de 23 para 26), o que ainda não foi confirmado pela Fifa, o treinador anunciou uma novidade: o volante Danilo, do Palmeiras, de 21 anos. “É um dos jogadores que viemos acompanhando, temos sempre a expectativa e atenção de novos talentos surgindo, e essa sequência de grandes jogos vem chamando a atenção, como foi final de Libertadores, Mundial e acompanhamento in loco. São vários componentes que credenciam o atleta a ser convocado.”

O técnico chamou três laterais esquerdos (Alex Sandro, Alex Telles e Guilherme Arana), deixando claro que está é uma das principais brigas para a convocação final. No ataque, Antony e Roberto Firmino, que estão lesionados, não foram chamados, assim como Gabriel Barbosa, do Flamengo, mais uma vez preterido. Em grande fase, Rodrygo, do Real Madrid, voltou a ser chamado.

Ainda antes do início da Copa, o Brasil encara México e Argentina, em setembro. O duelo contra a seleção da América Central é válido por amistoso, enquanto o clássico contra o país vizinho é válido pelas Eliminatórias, em jogo atrasado por descumprimentos das medidas sanitárias.

Continua após a publicidade

Confira os convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Barcelona), Alex Telles (Manchester United), Alex Sandro (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Danilo (Palmeiras), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Aston Villa) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Júnior (Real Madrid), Gabriel Jesus, Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Leeds), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Everton) e Gabriel Martinelli (Arsenal)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!