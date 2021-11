Tite convoca Gabriel Magalhães após lesão de Veríssimo

O zagueiro Gabriel Magalhães, titular do Arsenal, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira após o corte do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a vitória por 6 a 1 da equipe de Lisboa sobre o Sporting Braga, no último domingo, 7, pelo Campeonato Português. O defensor de 23 anos foi chamado por Tite para compor o grupo que enfrentará a Colômbia em São Paulo, no dia 11, e a Argentina, dia 16, em San Juan, pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O atleta deve se apresentar ao Brasil nos próximos dias, em São Paulo, cidade-sede do primeiro compromisso da seleção brasileira na Data Fifa de novembro.

Magalhães é 118º jogador convocado desde o início do ciclo para a Copa do Mundo no Catar, em 2022. Na atual temporada, participou de oito dos 14 jogos da equipe de Londres, todos pela Premier League. Na última temporada, ele atuou em 32 partidas, marcando três gols.

Chega mais, Gabriel Jesus! E a Seleção Brasileira vai ficando completa em São Paulo 🤝⚽🇧🇷 pic.twitter.com/OwOsnbqAGL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 8, 2021



Antes de chegar ao clube inglês, se destacou em passagem pelo Rennes, onde atuou nas temporadas 2019/20 e 2018/19. Ele também tem no currículo um empréstimo ao Dinamo Zagreb, da Croácia, e ao Troyes, da França.

O camisa 6 custou ao Arsenal, em 2020, o investimento de 25 milhões de libras (180 milhões de reais). Paulistano, começou no futebol longe do estado de origem: no Avaí, que o levou para Florianópolis em 2013. O jogador chegou a Europa em 2016 e tem passagens pelas seleções de base.