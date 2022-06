Tite confirma mudanças e Brasil deve ter Vini Jr. titular contra o Japão

Neste domingo, 5, a Seleção Brasileira encerrou a preparação para o amistoso contra o Japão. Depois de golear a Coreia do Sul na última quinta-feira, o Brasil deve ter ao menos quatro mudanças, conforme confirmou o técnico Tite. Com moral depois da conquista da Liga dos Campeões da Europa, Vinícius Júnior será uma das novidades. Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, às 7h20 (de Brasília).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

As alterações em relação ao último jogo se iniciam no gol. Depois de receber oportunidade contra os sul-coreanos, Weverton deve dar lugar a Alisson. Na defesa, Daniel Alves e Marquinhos serão mantidos, mas Éder Militão e Guilherme Arana ganham a chance nas vagas de Thiago Silva e Alex Sandro.

Assim, a última mudança será no ataque, com a entrada de Vinícius Júnior no lugar de Richarlison. Com isso, o Brasil deve jogar sem uma referência no ataque, tendo Neymar mais centralizado, intercalando movimentos com Lucas Paquetá.

Desta forma, caso não haja mais nenhuma alteração, a Seleção Brasileira deve enfrentar o Japão com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Guilherme Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vinícius Júnior.

Em entrevista coletiva concedida neste domingo, Tite revelou que Vinícius Júnior seria titular já contra a Coreia do Sul, mas a recente final da Champions League impediu a escalação do jovem de 21 anos. Contra os sul-coreanos, ele entrou aos 25 minutos, justamente no lugar de Richarlison.

O treinador da Seleção Brasileira confirmou ainda que Daniel Alves será novamente o capitão da equipe. O experiente lateral-direito já havia atuado com a braçadeira na goleada sobre a Coreia do Sul.

#SeleçãoBrasileira terminou preparação para amistoso contra o Japão. Bola rola amanhã, às 7h20, hein? Prepare sua torcida! Fotos: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/Vg84F5ER14 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 5, 2022