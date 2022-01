Times brasileiros têm mais de 70 atletas com Covid-19 na pré-temporada

A pré-temporada do futebol brasileiro tem sido marcada pela grande quantidade de casos de Covid-19 entre as principais equipes do país. Contando jogadores que se reapresentaram com o vírus, que o contraíram nas férias ou já durante os trabalhos no clube, foram mais de 70 atletas infectados até o momento, levando em consideração apenas os 12 times de maior torcida.

O maior surto aconteceu no São Paulo, com 14 jogadores que testaram positivo: os goleiros Tiago Volpi e Thiago Couto, os zagueiros Miranda e Arboleda, os laterais Reinaldo e Welington, os meio-campistas Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Rafael Silva e Patrick e os atacantes Pablo, Calleri, Juan e Danilo Gomes.

Já no Santos, foram 13 atletas infectados ao todo: os zagueiros Kaiky, Luiz Felipe, Cleber Reis e Robson Reis, os meio-campistas Zanocelo, Kevin Malthus, Sandry, Vinícius Balieiro e Carlos Sánchez e os atacantes Marinho, Léo Baptistão, Ângelo e Bruno Marques.

O Palmeiras teve 12 casos só entre os profissionais: os goleiros Weverton e Marcelo Lomba, os laterais Marcos Rocha e Jorge, os meio-campistas Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Matheus Fernandes (que já deixou o clube rumo ao Athletico-PR) e os atacantes Rony, Deyverson, Breno Lopes e Rafael Navarro. Veja a lista completa abaixo.

O número elevado de infectados por Covid-19 nos clubes brasileiros acompanha a tendência de alta de casos observada em todo o país. Com 74.134 casos registrados nesta segunda-feira, 17, a média móvel chegou a 73.728 e segue em crescimento pelo 20º dia consecutivo, algo que não acontecia desde março de 2021. Com um aumento de 777% em relação há duas semanas, o índice atingiu o seu maior valor desde 25 de junho, há quase sete meses.

Até o momento, os casos foram leves ou assintomáticos, e a maioria dos jogadores que contraiu o vírus já retornou às atividades. A temporada começa oficialmente neste final de semana, com o início dos Campeonatos Estaduais pelo Brasil.

Confira a lista completa dos jogadores que testaram positivo nos 12 clubes de maior torcida do país até o momento

São Paulo (14): Tiago Volpi, Thiago Couto, Miranda, Gabriel Neves, Pablo, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes, Calleri, Arboleda, Welington e Juan

Santos (13): Zanocelo, Carlos Sánchez, Marinho, Léo Baptistão, Luiz Felipe, Sandry, Ângelo, Kaiky, Bruno Marques, Vinícius Balieiro, Robson Reis, Cleber Reis e Kevin Malthus

Palmeiras (12): Weverton, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Patrick de Paula, Deyverson, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Rony, Jorge, Marcelo Lomba e Marcos Rocha

Vasco (8): Nenê, Léo Matos, Riquelme, Thiago Rodrigues, Luis Cangá, Galarza, Jhon Sánchez e Yuri

Botafogo (7): Rafael, Matheus Nascimento, Hugo, Felipe Ferreira, Daniel Borges, Igo Gabriel e Gatito Fernández

Grêmio (7): Douglas Costa, Rodrigues, Michel, Campaz, Jhonata Robert, Villasanti e Victor Bobsin

Fluminense (5): Luiz Henrique, Felipe Melo, Germán Cano, Samuel Xavier e Marcos Felipe

Corinthians (3): Jô, Willian e Renato Augusto

Cruzeiro (3): Rafael Santos, Vitor Leque e Lucas França

Atlético-MG (1): Micael

Flamengo (1): Matheuzinho

Internacional (1): Mercado

