Times, atletas e mais: o que se sabe da suspeita de manipulação na Série B

A operação “Penalidade Máxima”, conduzida pelo Ministério Público do Goiás, ganhou as manchetes do futebol nacional nos últimos dias. Investigando possíveis manipulações de resultado no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022, a ação aponta três jogadores suspeitos de receber dinheiro para cometer pênaltis em três jogos diferentes, o que indicaria associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

De acordo com o promotor do MP-GO, Fernando Cesconetto, as manipulações estão ligadas a apostas. Os atletas envolvidos receberiam 150.000 reais do grupo que liderava o esquema.

“A manipulação consistia em cometer pênaltis sempre no primeiro tempo dos jogos de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direta ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, era necessário que os pênaltis ocorressem nos três jogos.”

Ações de busca e apreensão foram feitas em Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Porciúncula (RJ), São Bernardo do Campo (SP), São João Del-Rei (MG) e São Paulo (SP). De acordo com o Ministério Público, foram encontrados indícios de possível reincidência dos casos, já nos estaduais de 2023. A Operação do MP Goiás contou com a colaboração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT).

OS JOGOS

Os três jogos investigados são Vila Nova x Sport, Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Londrina. De acordo com o promotor do caso, a aposta só não rendeu lucro em razão do pênalti não ter sido cometido na partida entre o time goiano e o pernambucano.

“Em dois jogos, os pênaltis aconteceram. No caso do jogo do Vila Nova, que é a vítima e denunciante do caso, o pênalti não aconteceu. Isso gerou prejuízo para os apostadores. Estima-se que foi de R$ 2 milhões”, disse Fernando Cesconetto.

OS ATLETAS

Um dos jogadores investigados pela operação “Penalidade Máxima” é Romário, meio-campista ex-Vila Nova. Outro que está na lista é Matheusinho, lateral que defendia o Sampaio Corrêa. Afastado pelo Tombense, o zagueiro Joseph, ex-Cruzeiro, é outro suspeito de ter participado do esquema.

POSIÇÃO DOS CLUBES

Vila Nova

O Vila Nova Futebol Clube informa que auxilia, na condição de denunciante, o Ministério Público do Estado de Goiás, que através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), deflagrou a Operação Penalidade Máxima na manhã desta terça-feira (14).

O Vila Nova Futebol Clube aguarda a manifestação do MP/GO com mais informações e ressalta seu papel colaborativo e o compromisso com valores éticos, morais e de lisura que são princípios do clube e do esporte.

Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa apoia as investigações, e espera que tudo seja devidamente esclarecido. O clube ressalta que não compactua com nenhum tipo de atitude que ultrapasse as quatro linhas do campo, e frisa que cada um dos supostos envolvidos responda pelos seus atos e arque com as consequências.

O presidente Sergio Frota destaca que o Sampaio, no lance em questão, foi duplamente prejudicado, pois na sequência o atacante Gabriel Poveda marcou um gol, anulado com o auxílio do VAR para a revisão da jogada. O pênalti então foi marcado para o Londrina.

Tombense

O Tombense Futebol Clube informa que recebeu com surpresa e indignação a notícia de que um de seus atletas poderia estar envolvido em esquema de manipulação de resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Imediatamente após confirmar a existência da investigação policial, o Tombense afastou o atleta de todas as suas atividades regulares e se colocou à disposição das autoridades para auxiliar com o que for necessário.

O Clube destaca a sua total repugnância a este tipo de conduta, com a qual jamais compactuará, e espera que todos os envolvidos sejam punidos com o rigor da lei.