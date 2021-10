Thiago Silva lembra fama de chorão e vê perseguição pessoal a Neymar

Atualizado em 12 out 2021, 16h14 - Publicado em 12 out 2021, 15h58

O experiente zagueiro Thiago Silva, 37 anos, manifestou novamente apoio ao atacante Neymar, companheiro de seleção brasileira. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 12, em Manaus, Silva voltou a defender o jogador do Paris Saint-Germain lembrando das dificuldades que passou após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, quando foi “tachado de chorão”, e avaliou como pessoais as notícias relacionadas a Neymar. O Brasil enfrenta o Uruguai nesta quinta, 14, às 21h30, na Arena da Amazônia.

“Eu passei por momentos semelhantes aqui dentro, principalmente depois da Copa de 2014. Fui tachado como chorão, como fraco, como psicologicamente muito fraco. Coisa que vai te machucando e que você sabe que você não é. Espero que ele não perca essa alegria, que continue da forma que ele é. É super especial e, quando está alegre, desempenha sempre o que desempenhou: joga bem, vence jogos dá passes para gol. Quanto mais ele tiver contente, melhor para nossa seleção”, disse o jogador.

“É uma situação bem difícil. Embora a gente saiba que a gente sofre pressão de todos os lados. É uma pressão diferente, que parece direcionada ou pessoal. Se tem deixado de lado o que ele [Neymar] vem fazendo dentro de campo e focando em outras coisas que não são interessantes”, argumentou.

De fora da partida contra a Venezuela e com atuação discreta diante da Colômbia, o camisa 10 do Brasil voltou ao noticiário pelas recentes falas à DAZN. Na entrevista, afirmou que a Copa de 2022 pode ser a última de sua carreira, alegando não saber se terá condições “de cabeça, de aguentar mais futebol”.

“Independentemente do jogador, acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade na análise da situação. Por vezes se fala e depois se arrepende. A gente quando erra dentro de campo sofre gols, críticas e pressão. Mas quando uma pessoa fala determinada coisa, ela vai, pede desculpa e age como se não tivesse acontecido. É um pouco mais de coerência, a gente sabe da nossa pressão e da nossa responsabilidade”, explicou o defensor.

Thiago Silva reconheceu que Neymar não vive o melhor momento da carreira. Até o momento, o jogador faz temporada discreta pelo PSG: um gol e duas assistências em sete partidas. “Claro que ele se cobra muito, A gente sabe também que tem que fazer melhor, jogar melhor, ter um entrosamento melhor. Ele sabe que não fez um jogo de Neymar, ele tem essa autocrítica. Mas a cobrança não é de acordo com o que faz dentro de campo e sim fora dele. Fica uma cobrança muito forte de coisas que não têm nada a ver”.

Neymar também foi alvo de outra polêmica: um áudio vazado em que supostamente o narrador Galvão Bueno, da TV Globo, chama o atacante de idiota. O conteúdo viralizou nas redes sociais. Ainda não há confirmação sobre a autenticidade, nem a emissora e o narrador se manifestaram sobre o assunto.

A possível fala do narrador aconteceu quando o repórter Eric Faria informava que Neymar, diferentemente dos demais jogadores, deixou o campo logo que o árbitro apitou o fim do jogo. A Globo e o narrador ainda não se posicionaram sobre o assunto.

O pai do atleta compartilhou uma foto do jogador abraçando uma criança, chorando, e disse que o filho é “um herói sem mentiras, que enfrenta sua história de frente”.

“Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o ‘mascarado’. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações”, iniciou em sua fala.

“Ontem, meu filho posou para foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo se arriscando a ser criticado por tirar a máscara. (…) Cadê o respeito pelo ser humano, pela foto eterna em uma vida efêmera? A oportunidade única de um fã? É, meu filho é mascarado e o que você mais quiser. Mas idiota? Não! Ele é o herói. Um herói sem mentiras, que enfrenta a sua história de frente, sem buscar atalhos covardes, sem ser traiçoeiro. Vamos em frente filho. Tenho orgulho demais de você!”, completou.

A irmã do atleta, Rafaella Santos, retrucou afirmando não ter a paciência que o irmão tem e disse: “durante a transmissão, chamou o meu irmão de idiota. Será ele ou você?”.

