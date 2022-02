Thiago Silva já fez pênaltis idênticos ao do Mundial por PSG e seleção

O pênalti cometido por Thiago Silva no segundo tempo do jogo entre Chelsea e Palmeiras, neste sábado, 12, pela final do Mundial de Clubes – vencida pelo time inglês por 2 a 1 na prorrogação -, não é exatamente uma novidade na carreira do zagueiro. Em outras duas oportunidades, o defensor já foi responsável por infrações praticamente idênticas, colocando a mão na bola ao subir para disputar uma jogada de cabeça dentro da área.

A primeira vez foi com a camisa do Paris Saint-Germain, da França. Em 11 de março de 2015, em partida das oitavas de final da Liga dos Campeões justamente contra o Chelsea, o brasileiro subiu para disputar com Zouma e acertou a bola com o braço esticado. Hazard converteu a cobrança para os ingleses, mas depois o próprio Thiago Silva fez um gol de cabeça e garantiu a classificação do PSG.

Já em 27 de junho de 2015, pelas quartas de final da Copa América, Thiago voltou a cometer o mesmo tipo de pênalti diante do Paraguai. Derlis González fez o gol, o jogo acabou empatado por 1 a 1, e o Brasil foi eliminado após perder a disputa de penalidades por 4 a 3.

Neste sábado, novamente Thiago Silva colocou a mão na bola ao subir para brigar por uma disputa aérea, desta vez com o palmeirense Gustavo Gómez. Raphael Veiga balançou as redes na cobrança e empatou o jogo, pouco depois de Lukaku ter aberto o placar para o Chelsea na final do Mundial. Já na prorrogação, foi Luan quem cometeu penalidade, e Havertz converteu para dar o título mundial ao time britânico.

Apesar da falha cometida, Thiago Silva foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador do campeonato após a final. Os palmeirenses Dudu, em segundo, e Danilo, em terceiro, completaram o pódio.

