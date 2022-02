Thiago Silva diz que final não tem favorito e pede respeito ao Chelsea

O zagueiro Thiago Silva afirmou nesta quarta-feira, 9, logo depois da vitória do Chelsea sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0, pela semifinal do Mundial de Clubes, que a decisão contra o Palmeiras não tem favorito. Os ingleses encaram os alviverdes no sábado, 12, em duelo que vale o título mundial em Abu Dhabi.

“O Palmeiras é grande pra caramba. Tive a felicidade de enfrentar e sei da força da equipe e da torcida. Lembro bem do antigo Palestra, a torcida me impactou bastante. A presença deles aqui faz o Palmeiras ser muito mais forte. Não tem favorito”, disse o jogador da seleção brasileira à Band.

Thiago pediu ainda “respeito” com o Chelsea e disse que o time inglês está lá para ganhar. Ele rechaçou a percepção de que os europeus não se importam com o Mundial de Clubes e garantiu foco total na final contra o Palmeiras.

“As pessoas têm que ter mais respeito com o Chelsea. A gente não chegou aqui por acaso, e nem o Palmeiras. Viemos para ganhar. Sabemos que não vai ser fácil, e o Palmeiras também sabe. Espero que possamos sair vitoriosos, já que perdi algumas vezes para o Palmeiras. Nossa motivação está lá em cima, não tem essa de ‘europeu não se preocupa com o Mundial'”, concluiu.

A bola para Chelsea x Palmeiras rola a partir das 13h30 (de Brasília) de sábado, no estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

