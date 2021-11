The Best: prêmio de melhor do mundo da Fifa será entregue em janeiro

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 9, que o prêmio The Best, entregue ao melhor jogador do mundo na temporada, será conhecido somente em 2022, em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça, em 17 de janeiro. O evento terá participações virtuais, devido a pandemia do novo coronavírus, e seguirá o mesmo modelo de votação que elegeu o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, último vencedor.

O processo de escolha do vencedor começará a partir da próxima segunda-feira, 15, e irá até 10 de dezembro. Participam da eleição os técnicos e capitães das seleções nacionais, além de cada jornalista de federações associadas à Fifa.

Como nas edições anteriores, além dos troféus de melhor jogador e melhor jogadora de 2021, o The Best premiará os melhores goleiro e goleira e os melhores treinadores do futebol masculino e feminino e a seleção ideal do ano. Haverá ainda a entrega do Prêmio Puskás ao autor do gol mais bonito da temporada, do troféu Fair Play, uma honraria a quem respeita o jogo limpo, e o Fan Award, que premia iniciativa de fãs de futebol ao redor do planeta.

Atual detentor do prêmio masculino, Lewandowski está novamente entre os candidatos mais fortes. Lionel Messi e Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Chelsea) e Mohamed Salah (Liverpool) são outros nomes bem cotados. Neymar (PSG) e Cristiano Ronaldo (Manchester United) correm por fora.

O Brasil não fatura o prêmio desde 2007, com Kaká, mas tem uma “meia” esperança: Jorginho, meia catarinense naturalizado italiano, que foi campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea e da Euro pela Azzurra.

Antes do The Best, haverá também a entrega da Bola de Ouro, prêmio entregue desde 1956 pela revista France Football, em 29 de novembro, em cerimônia em Paris.

