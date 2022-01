The Best: os números e feitos dos finalistas Messi, Lewandowski e Salah

O vencedor do prêmio Fifa The Best de 2021 será conhecido no próximo dia 17 de janeiro, em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça. Os finalistas à honraria na categoria masculina são o atual campeão, o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique), o argentino Lionel Messi (Paris Saint Germain) e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool). PLACAR reuniu os números e os feitos dos três candidatos, que estão entre os principais artilheiros da temporada.

Messi se destacou pelos gols que fez na despedida pelo Barcelona e por ter conquistado seu primeiro troféu com a seleção argentina, a Copa América no Maracanã. Lewandowski, por sua vez, quebrou o recorde de gols marcados no Campeonato Alemão. Salah é o único que não conquistou títulos em 2021, mas ainda assim manteve o alto nível e faro de gol.

O atual vencedor do The Best é justamente o polonês Robert Lewandowski, que perdeu a Bola de Ouro da revista France Football, em dezembro, para Messi. O argentino é o maior vencedor do prêmio da Fifa, com 6 troféus. Mohamed Salah está no top 3 da Fifa pela segunda vez, tendo conquistado o terceiro lugar em 2018.

Confira os números dos finalistas (correspondentes apenas ao ano de 2021):

Lionel Messi: 43 gols e 17 assistências em 60 partidas no ano

Artilheiro da La Liga 2020-21 ( 30 gols)

Campeão da Copa do Rei

Campeão da Copa América

Artilheiro da Copa América (4 gols)

O argentino de 34 anos teve um 2021 agitado e certamente atípico na carreira. Ele concorre ao 7ª prêmio The Best, certamente pela boa atuação no primeiro semestre do ano, na temporada de despedida do Barcelona. O camisa 10 foi artilheiro do Campeonato Espanhol, com 30 gols e 9 assistências, e ainda Campeão da Copa do Rei, quando marcou duas vezes na decisão diante do Athletic Bilbao.

O ano de Messi também foi marcada pela conquista inédita com a seleção argentina, campeã da Copa América, vencendo a final contra o Brasil, no Maracanã. Na competição o jogador foi o artilheiro,4, e o garçom do torneio, 5. Em agosto, o jogador trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, e tem tido números discretos com a equipe de Paris.

Robert Lewandowski: 56 gols e 11 assistências em 50 jogos no ano

Campeão do Campeonato Alemão 2020-21

Artilheiro do Campeonato Alemão (41 gols)

Campeão da Supercopa da Alemanha 2020-21

O atual vencedor do prêmio foi campeão da Bundesliga com o Bayern de Munique e artilheiro da competição pela sexta vez na carreira. Com incríveis 41 gols marcados, Lewandowski quebrou o recorde de mais gols numa só edição do Campeonato Alemão, que era do lendário Gerd Müller, com 40 gols.

Em março de 2021, Lewandowski sofreu uma lesão no joelho direito, que o deixou de fora de uma sequência de partidas, entre elas, os jogos decisivos pelas Liga dos Campeões 2020-21. Recuperado, o polonês voltou à boa forma e ajudou a equipe a levantar mais uma taça, desta vez, a da Supercopa da Alemanha, ao balançar as redes duas vezes na final sobre o rival Borussia Dortmund.

Mohammed Salah: 39 gols, 14 assistências, 66 jogos no ano

Vice artilheiro do Campeonato Inglês 2020-21 (22 gols)

O egípcio de 29 anos teve boa atuação no ano, mas entre os finalistas ao prêmio é o único que não levantou taças na temporada. Pela Liga dos Campeões 2020-21, o camisa 11 do Liverpool foi peça fundamental e marcou seis vezes em 10 jogos, mas viu os Reds serem eliminados nas quartas para o Real Madrid.

O feito individual de destaque foi a vice artilharia do Campeonato Inglês na temporada 2020-21. Mas vale destacar que na segunda metade do ano, já nas partidas válidas pela Premier League 2021-22, Salah vem de uma sequência ótima de jogos, chega ao The Best na artilharia parcial campeonato, com 16 gols e 9 assistências.

