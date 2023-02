The Best: Neymar é o melhor brasileiro do século; Messi lidera lista

Em levantamento feito por PLACAR considerando todas as premiações de melhor do mundo da Fifa do século – ou seja, de 2001 em diante -, Neymar aparece como o brasileiro mais bem colocado na somatória de todas as edições. O astro do Paris Saint-Germain ocupa a quinta posição do ranking, atrás do francês Zinedine Zidane, do espanhol Andrés Iniesta, do português Cristiano Ronaldo e do líder, o argentino Lionel Messi.

Para fazer o cálculo, foram atribuídos pontos para cada jogador no top 10 do prêmio desde 2001: o primeiro colocado recebeu 10 pontos, o segundo recebeu 9, o terceiro recebeu 8 e assim por diante, até o décimo colocado de cada ano, que recebeu 1 ponto.

Além de Neymar, outros dois brasileiros aparecem no top 10 geral: Ronaldinho Gaúcho, em oitavo, e Kaká, em nono. Mesmo já tendo vencido o prêmio (Ronaldinho em 2004 e 2005, Kaká em 2007), coisa que Neymar nunca conseguiu, os dois ficaram para trás por causa da maior regularidade do jogador do PSG no top 10.

Grandes rivais pelas premiações individuais durante a maior parte do século, Messi e Cristiano Ronaldo aparecem bem distantes dos demais nas duas primeiras colocações: o argentino, que venceu sete vezes – incluindo a edição de 2022 na última segunda-feira -, leva a melhor contra o português, pentacampeão do prêmio.

Confira o ranking do século do prêmio de melhor do mundo da Fifa (2001 em diante):

*Apenas jogadores que fizeram pelo menos 15 pontos

1. Lionel Messi (ARG) – 147 pontos

2. Cristiano Ronaldo (POR) – 130 pontos

3. Andrés Iniesta (ESP) – 41 pontos

4. Zinedine Zidane (FRA) – 40 pontos

5. Neymar (BRA) – 39 pontos

6. Thierry Henry (FRA) – 37 pontos

Xavi (ESP) – 37 pontos

8. Ronaldinho (BRA) – 34 pontos

9. Kaká (BRA) – 32 pontos

10. Kylian Mbappé (FRA) – 28 pontos

Mohamed Salah (EGI) – 28 pontos

12. Robert Lewandowski (POL) – 27 pontos

13. Didier Drogba (CMA) – 23 pontos

Samuel Eto’o (CAM) – 23 pontos

15. Luka Modric (CRO) – 22 pontos

16. Rivaldo (BRA) – 20 pontos

17. Sadio Mané (SEN) – 18 pontos

Luis Suárez (URU) – 18 pontos

19. Steven Gerrard (ING) – 17 pontos

20. David Beckham (ING) – 16 pontos

Raúl (ESP) – 16 pontos

Andriy Shevchenko (UCR) – 16 pontos

23. Karim Benzema (FRA) – 15 pontos