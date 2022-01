A Fifa divulgou nesta quinta-feira,6, os três finalistas ao prêmio The Best de melhor treinador do mundo nas categorias de futebol masculino e futebol feminino da temporada 2021. O Chelsea garantiu um lugar no pódio em ambas as categorias com Thomas Tuchel e Emma Hayes. O grande vencedor será revelado na cerimônia do dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça, bem como os campeões das outras categorias (ver finalistas abaixo).

A escolha dos finalistas envolveu votação de um júri formado por técnicos, capitães das seleções e jornalistas, além de participação direta do público pelo site do The Best. O atual vencedor da honraria é o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, em 2020.

Os técnicos finalistas no masculino são:

Pep Guardiola (Manchester City)- campeão do Campeonato Inglês na temporada 2020/21;

Roberto Mancini (seleção da Itália) – campeão da Eurocopa 2020

Thomas Tuchel (Chelsea) – campeão da Liga dos Campeões na edição 2020/21.

Os indicados que não chegaram ao pódio foram Antonio Conte (Totteham); Hansi Flick (Bayern de Munique/ seleção Alemã); Lionel Scaloni (Argentina) e Diego Simeone (do Atlético de Madri)

Já no futebol feminino os nomes indicados ao prêmio são:

Lluís Cortés (Barcelona) – campeão da Liga dos Campeões Feminino 2020/21;

Emma Hayes (Chelsea) – campeã da Women´s Super League da Inglaterra na edição 2020/21

Sarina Wiegman (Seleção Holandesa/Seleção Inglaterra)

Os finalistas desbancaram o sueco Peter Gerhardsson (seleção Suécia) e Beverly Priestman (seleção Canadá)

Messi e Lewa são favoritos ao principal prêmio

Eleito o Bola de Ouro de 2021 pela revista France Football, Lionel Messi buscará mais uma honraria da Fifa, mas terá a concorrência de Robert Lewandowski e outros craques:

Os candidatos ao The Best 2021 – masculino:

Karim Benzema (França / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Itália / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (França / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polônia / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool FC)

As candidatas ao The Best 2021 – feminino:

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC Feminino)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Feminino)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji Soyun (Coreia do Sul / Chelsea FC Feminino)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC Feminino)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

