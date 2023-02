The Best: Messi é eleito o melhor do mundo pela sétima vez

A Fifa realizou nesta segunda-feira, 27, a cerimônia do The Best, que premiou nove categorias do futebol masculino e feminino. O argentino Lionel Messi, craque da Copa do Mundo do Catar, confirmou seu favoritismo e levou o prêmio de melhor jogador do mundo em 2022, conquistando a honraria pela sétima vez na carreira, após ganhar também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Nas demais categorias, a espanhola Alexia Putellas venceu como melhor jogadora do mundo pelo segundo ano seguido; o argentino Lionel Scaloni e a holandesa Sarina Wiegman foram escolhidos o melhor treinador e a melhor treinadora; o polonês Marcin Oleksy, do futebol de amputados, superou Richarlison pelo Prêmio Puskas de gol mais bonito; e entre os goleiros, o argentino Emiliano Martínez e a inglesa Mary Earps ficaram com os troféus. Também houve premiações de fair play e para a melhor torcida de 2022.

Veja tudo o que rolou na cerimônia do The Best:

18h41 – Fala, Messi!

Em seu discurso, Messi enaltece o companheiro de time Mbappé, que concorria com ele pelo prêmio, e agradece ao treinador Lionel Scaloni e demais companheiros de seleção argentina. “Foi a maior emoção da minha carreira, é um sonho para qualquer jogador”, diz o craque sobre a conquista da Copa do Mundo.

18h39 – Sete vezes Lionel Messi, o melhor do mundo

Favoritismo confirmado! Lionel Messi, pela sétima vez na carreira, ganha o troféu de melhor jogador do mundo pela Fifa. O craque argentino já havia conquistado o prêmio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

18h37 – E o melhor jogador do mundo é…

Os concorrentes são os franceses Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e o argentino Lionel Messi, também do PSG. O anúncio sai agora!

18h33 – Relembrando a final da Copa

Antes do anúncio do prêmio de melhor jogador do mundo, entre o argentino Messi e os franceses Mbappé e Benzema, um vídeo recapitula a final do Mundial do Catar entre as duas seleções. O dramático jogo terminou empatado por 3 a 3 – com três gols de Mbappé e dois de Messi -, e a Argentina foi campeã nos pênaltis com brilho do goleiro Martínez.

A MELHOR DE NOVO! Alexia Putellas, do Barcelona e seleção espanhola, foi eleita a Melhor Jogadora do Mundo de 2022, pela segunda vez consecutiva!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/cTeT87Vh5w — Placar (@placar) February 27, 2023

18h30 – Putellas ganha de novo!

Mesmo tendo desfalcado a Espanha na Eurocopa por lesão, a craque do Barcelona confirmou o favoritismo e ganhou pela segunda vez seguida o prêmio de melhor do mundo. Ela agradece a todos que estiveram ao lado dela desde o início da carreira.

18h28 – A melhor jogadora do mundo é…

As finalistas são a atacante inglesa Beth Mead, do Arsenal; a atacante norte-americana Alex Morgan, do San Diego Wave; e a meio-campista espanhola Alexia Putellas, do Barcelona.

SELEÇÃO DO ANO Com direito a Casemiro, a Seleção do Futebol Masculino de 2022 eleita pela FIFPRO foi divulgada!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/1lZVOHfPmR — Placar (@placar) February 27, 2023

18h14 – Seleção masculina da temporada

Agora é anunciada a seleção masculina de 2022, também votada pelos próprios jogadores: Thibaut Courtois (Bélgica); Achraf Hakimi (Marrocos), Virgil van Dijk (Holanda) e João Cancelo (Portugal); Casemiro (Brasil), Luka Modric (Croácia) e Kevin De Bruyne (Bélgica); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França), Karim Benzema (França) e Erling Haaland (Noruega).

18h07 – Seleção feminina da temporada

A secretária-geral da Fifa, a senegalesa Fatma Samoura, sobe ao palco para o anúncio da seleção feminina da temporada, votada pelas próprias jogadoras: Christiane Endler (Chile); Lucy Bronze (Inglaterra), Leah Williamson (Inglaterra), Wendie Renard (França) e María León (Espanha); Alexia Putellas (Espanha), Keira Walsh (Inglaterra) e Lena Oberdorf (Alemanha); Alex Morgan (EUA), Sam Kerr (Austrália) e Beth Mead (Inglaterra).

A SELEÇÃO DO ANO! A Seleção do Futebol Feminino de 2022 eleita pela FIFPRO foi divulgada!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/NcmihFvjbF — Placar (@placar) February 27, 2023

18h03 – Argentinos ganham como melhor torcida

A festa argentina no Catar foi premiada com o troféu de melhor torcida no The Best. A modelo brasileira Adriana Lima entregou o prêmio.

MUCHACHOS… A torcida argentina conquistou o Prêmio Fifa Fan Award representado pelo ilustre Tula Bombo, ampliando a “noite argentina” em Paris!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/unEaWjEGVb — Placar (@placar) February 27, 2023

18h – Sétimo prêmio: a melhor torcida

Os três finalistas são o saudita Abdullah Alsulmi, que atravessou o deserto em uma caminhada de 55 dias para ver sua seleção na Copa do Mundo do Catar; a torcida da Argentina, que deu um show à parte na campanha do título mundial; e os torcedores do Japão, que mantiveram a tradição de limpar os estádios após as partidas.

17h55 – Sexto prêmio: zagueiro que salvou a vida de colega vence o troféu fair play

O zagueiro georgiano Luka Lochoshvili, que salvou a vida de um jogador adversário que havia desmaiado em campo e estava sem conseguir respirar, ganhou o prêmio fair play. Ele superou o volante francês Eduardo Camavinga, que visitou o vestiário da Ucrânia em um jogo da seleção sub-21 para prestar solidariedade pelas vítimas da guerra, e o atacante senegalês Sadio Mané, que admitiu ao árbitro que havia feito um gol com a mão em um jogo do Bayern de Munique.

17h50 – Scaloni, o melhor técnico de 2022

O ex-treinador italiano Fabio Capello e a atacante camaronesa Gaëlle Enganamoiut entregam o prêmio para Lionel Scaloni, que liderou a Argentina na conquista da Copa do Mundo após 36 anos de jejum. Ele, que começou no cargo de forma interina, se mostrou emocionado ao receber o troféu.

17h47 – Quinto prêmio: o melhor treinador

Três concorrentes ao prêmio: o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid; o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City; e o argentino Lionel Scaloni, da seleção argentina.

17h44 – Sarina Wiegman é a melhor técnica do mundo

Confirmando o favoritismo, a holandesa Sarina Wiegman, que comandou a Inglaterra na conquista da Eurocopa, recebe o prêmio das mãos da treinadora norte-americana Jill Ellis e do ex-atacante búlgaro Hristo Stoichkov.

Continua após a publicidade

MELHOR TREINADORA Sarina Wiegman, holandesa que comanda a seleção inglesa, foi eleita a Melhor Treinadora do Futebol Feminino de 2022!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/KK0VYT5L4U — Placar (@placar) February 27, 2023

17h40 – Quarto prêmio: melhor treinadora



Concorrem ao prêmio de melhor técnica: a francesa Sonia Bompastor, do Lyon; a sueca Pia Sundhage, da seleção brasileira; e a holandesa Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra.

17h36 – Não deu para o Pombo

O gol de voleio do polonês Marcin Oleksy, que joga futebol de amputados, foi eleito por votação popular o mais bonito de 2022, superando o gol de Richarlison contra a Sérvia. No discurso, o vencedor se emocionou bastante.

17h33 – Hora do Prêmio Puskás!

Hora de escolher o gol mais bonito de 2022. O brasileiro Richarlison concorre ao prêmio com o francês Dimitri Payet e o polonês Marcin Oleksy.

17h29 – Emiliano Martínez é o melhor goleiro de 2022

O ex-goleiro brasileiro Júlio César e a atacante inglesa Eniola Aluko entregam o prêmio de melhor goleiro de 2022 a Emiliano Martínez, herói da Argentina na conquista da Copa do Mundo. “É um momento muito lindo da minha carreira, ajudar a Argentina a ganhar a Copa depois de 36 anos”, diz “Dibu” – desta vez, bastante comedido e sem polêmicas.

É O DIBU! Emiliano Martínez, goleiro campeão do mundo com a Argentina, foi eleito o melhor do mundo de 2022 na posição e se emocionou no discurso!#TheBest Siga ao vivo: https://t.co/xt2ptozbS7 pic.twitter.com/LWjLipwv4v — Placar (@placar) February 27, 2023

17h27 – O segundo prêmio: melhor goleiro

Os concorrentes a melhor goleiro de 2022 são o marroquino Yassine Bounou, do Sevilla; o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid; e o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa.

17h25 – Mary Earps é a melhor goleira de 2022

A inglesa Earps, titular da seleção na conquista da Eurocopa, é premiada como a melhor do mundo na posição. Ela recebe o prêmio das mãos do ex-atacante marfinense Didier Drogba e da goleira canadense Stephanie Labbé.

17h22 – O primeiro prêmio: melhor goleira

Três jogadoras concorrem ao prêmio de melhor goleira de 2022: a alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea; a inglesa Mary Earps, do Manchester United; e a chilena Christiane Endler, do Lyon.

17h17 – Seu Jorge canta no palco

O músico brasileiro Seu Jorge canta uma música em homenagem ao Rei do Futebol. “Pelé eterno”, diz ele após a canção.

17h13 – Viúva de Pelé agradece a homenagem

Márcia Aoki, viúva de Pelé, subiu ao palco e agradeceu em nome do Rei: “Gratidão”. O ex-atacante Jairzinho, que está na plateia, também falou sobre o amigo: “Agradeço a ele por ter me dado a oportunidade de viver com ele três Copas do Mundo”, disse o Furacão de 1970.

17h10 – Fenômeno exalta o Rei

Ronaldo sobe ao palco para falar de Pelé: “Quando eu lembro do Pelé, eu vejo um jogador muito à frente do seu tempo. Nos anos 50, ele chutava com as duas pernas, saltava mais alto que os outros, controle orientado, gol de bicicleta, de cabeça, pedalava e era extremamente inteligente. Também me lembro dele como um amigo querido. Quando tive minha primeira lesão no joelho, ele me visitou em casa me levando muito amor e carinho”.

17h05 – Homenagem a Pelé

Um vídeo com gols e lances da carreira de Pelé é passado no telão, com trechos de depoimentos do Rei. “Em 1970, eu já era um dos mais velhos. Foi uma Copa muito importante para mim. Sem dúvida, essa foi a Copa que eu considero a melhor para mim”.

17h – Começou!

O evento começa com um discurso do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Ele agradece a presença de todos e lamenta a morte de Pelé, que será homenageado durante a cerimônia.

16h56 – Prêmio deve divergir da Bola de Ouro de novo

Pela nona vez na história, o prêmio da Fifa deve ir para um jogador diferente em relação à Bola de Ouro, troféu da revista France Football que, no ano passado, consagrou Karim Benzema como melhor do mundo. As outras vezes em que os prêmios divergiram foram em 1991, 1994, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004 e 2021 – quando Messi ganhou a Bola de Ouro, mas perdeu o The Best para o polonês Lewandowski.

16h52 – Messi chega para a cerimônia

Favorito a levar o prêmio da Fifa pela sétima vez na carreira, Lionel Messi acaba de chegar, sem dar declarações. O argentino já conquistou a honraria em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Pouco antes, seu parceiro de Paris Saint-Germain – e concorrente pelo prêmio – Kylian Mbappé também havia chegado:

16h48 – Ronaldo fala sobre homenagem a Pelé

Ronaldo Fenômeno vai participar de uma homenagem ao Rei Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. “Para mim é uma honra estar aqui. Qualquer homenagem que façamos será pequena para ele. A minha participação em Copas me credencia para estar aqui. Acho que vai ser uma noite argentina também”, brincou o ex-jogador.

16h45 – Richarlison na área

Os jogadores já chegam para a cerimônia em Paris. O atacante Richarlison, que concorre ao Prêmio Puskás de gol mais bonito por seu voleio contra a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Mundo, já está no local.