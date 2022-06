Tevez é anunciado como técnico do Rosario Central 17 dias após aposentar

Carlos Tevez seguirá vestindo azul e amarelo, mas por outro clube e em outra função: foi anunciado nesta terça-feira, 21, como novo técnico do Rosario Central O contrato foi firmado 17 dias após o ex-atacante argentino confirmar sua aposentadoria, aos 38 anos. A chegada do ídolo do Boca Juniors, único time do país que defendeu como atleta, vem causando controvérsia na Argentina.

O contrato tem validade de um ano. A escolha foi criticada por importantes nomes do futebol argentino, como Ricardo Caruso Lombardi, técnico sem clube e atual comentarista. “A menos que exista um curso acelerado, não sei se Tevez tem o curso de treinador. Na semana passada lembrou-se que queria ser treinador e já tem equipe.”

Além disso, boa parte da torcida do Rosario, que apesar de pequena é conhecida como um das mais fanáticas do país, desaprovou a contratação do ídolo do Boca. Segundo a imprensa argentina, 70 sócios do Central anunciaram que apresentarão um recurso contra a chegada de Tevez e também do empresário Christian Bragarnik, que pretende transformar o clube em uma sociedade anônima (SAF).

O Rosario, que não conquista o Campeonato Argentino desde 1987, está em crise: é o atual 22º colocado da segunda fase do torneio, que conta com 28 equipes. O clube tem como grande rival o Newell’s Old Boys e como maior conquista a Conmebol (antecessora da Copa Sul-Americana) de 1995.

Com 281 partidas vestindo a camisa do Boca, a última em maio de 2021, Tevez também fez história por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus e passou pelo Shangai Shenhua.

🇺🇦🏟️ ¡El pueblo es hincha de Central! 🌎 Bienvenido Carlos Tévez al Club más Pasional del Mundo pic.twitter.com/0eafqHACjv — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

