Testemunha diz que foi apalpada por Daniel Alves em boate

O caso do lateral-direito Daniel Alves, preso na Espanha desde a última sexta-feira, 20, acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos, ganhou novos desdobramentos. O jornal La Vanguardia teve acesso a depoimentos de testemunhas à polícia – entre elas, uma amiga da vítima que também estava na boate Sutton, em Barcelona, e diz ter sido tocada pelo jogador sem seu consentimento.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Segundo a publicação, a testemunha disse que o brasileiro a “apalpou violentamente” e passou a mão em suas partes íntimas, mas ela conseguiu se desvencilhar. Ela foi uma entre “dezenas de pessoas” que estavam na boate ouvidas pela polícia durante a investigação, diz o jornal.

Outra pessoa ouvida foi a prima da mulher que acusa Daniel Alves, que teria ficado em uma área reservada da boate com um amigo do jogador. Depois do ocorrido, os dois teriam trocado mensagens nas redes sociais, e ele teria oferecido “ajuda”. Reproduções da conversa também foram entregues às autoridades.

Segundo a denunciante, Daniel Alves a fez tocar em seu pênis por diversas vezes; em seguida, a levou para um banheiro e a teria obrigado a realizar sexo oral; diante da negativa da mulher, o jogador teria dado dado tapas em seu rosto e, por fim, efetuado a penetração até ejacular. Na sequência, a mulher se dirigiu a um hospital, onde foi realizado um exame em busca de restos biológicos. Foi encontrado sêmen no vestido da mulher, segundo a imprensa espanhola.

Continua após a publicidade

Novo advogado

Insatisfeito com sua estratégia de defesa, Daniel Alves também contratou um novo advogado para sua equipe. O espanhol Cristóbal Martell é um dos penalistas mais famosos do país, por ter atuado em casos midiáticos e ter defendido personalidades como o argentino Lionel Messi, ex-dirigentes do Barcelona e até de um ex-presidente da Catalunha.

Martell deve entrar ainda nesta terça-feira, 24, com um recurso pedindo que Daniel Alves responda ao processo em liberdade. O jogador está em prisão preventiva porque a juíza considerou que havia um risco elevado de fuga, dada a condição financeira privilegiada do atleta e o fato de, até então, ele trabalhar em outro país – o contrato com o Pumas, do México, já foi rescindido.

Entre os casos mais famosos de Martell, estão o de Messi, que foi acusado de fraude fiscal e condenado a 21 meses de prisão, com a pena posteriormente convertida em multa; o dos ex-dirigentes Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, acusados de fraude na contratação de Neymar para o Barcelona, que fizeram um acordo com a promotoria e foram inocentados após o pagamento de multas; e do ex-presidente da Catalunha, Jordi Pujol, em processo de corrupção que ainda está em andamento na mais alta corte da Espanha.