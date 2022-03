Termômetro gringo: o desempenho dos novos técnicos estrangeiros no Brasil

A temporada de 2022 no Brasil mal começou e já tem cinco novos treinadores estrangeiros em times da elite do futebol nacional. Depois de Cacique Medina (Internacional), El Turco Mohamed (Atlético-MG) e Paulo Sousa (Flamengo) debutarem por seus times, neste sábado, 5, será a vez de Vitor Pereira estrear no Corinthians em clássico contra o São Paulo, às 16h. Na sequência, Fabián Bustos fará seu primeiro jogo no Santos diante da Ferroviária. Eles se juntam a Abel Ferreira (Palmeiras), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Gustavo Morínigo (Coritiba), os outros gringos de equipes da Série A do Brasileirão.

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas alguns dos estrangeiros já enfrentam pressão, enquanto um deles já até levantou taça. Confira, abaixo, a situação de cada um:

Vitor Pereira (Corinthians)

Apresentado oficialmente na sexta-feira,4, Vitor estreia no clássico contra o São Paulo às 16h. Em entrevista coletiva, o técnico enalteceu a qualidade técnica da equipe e transmitiu o que espera do elenco: “Procurar colocar os jogadores confortáveis em seu jogo” e completou, “Jogar um jogo que nos permita ter mais bola, sermos dominantes. Depois, para evitar correr atrás, precisamos ser agressivos na hora da perda da bola”.

O treinador, que teve boas passagem pelo Porto, de Portugal, e pelo Fenerbahce, da Turquia, chega ao Corinthians com grande expectativa da torcida. Aterrissou no Brasil no início da semana e já realizou quatro treinos com o time, que é líder do grupo A com 17 pontos. Tem a seu favor o apoio da torcida após meses de enorme descontentamento com seu antecessor Sylvinho.

Fabián Bustos (Santos)

Quem também estreia neste sábado é o comandante do Santos, o argentino Fabián Bustos. Aos 52 anos, ele chega respaldado após bom trabalho pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, mas diante do atual momento do time neste início de temporada (ocupa o 3ª lugar no grupo D do Paulista e fora da zona de classificação) não terá vida fácil. À espera de reforços, o técnico afirmou na apresentação o compromisso de todos. “Quando digo que temos erros de finalização, não é culpa só do atacante. E defensivamente é igual. Temos que melhorar em cada espaço do jogo. Temos que pressionar melhor, pressionar alto quando dá.”

Cacique Medina (Internacional)

Mal chegou e já pode sair. Sob a ressaca da queda precoce na primeira fase da Copa do Brasil, na derrota por 2 a 0 para o modesto Globo-RN, Cacique Medina vive momento delicado no Internacional. O uruguaio assumiu o clube em dezembro e deve ter seu futuro definido nos próximos dias. Contra ele estão os números da ruim campanha neste início de temporada: Em nove jogos, apenas 44% de aproveitamento. No Campeonato Gaúcho, o Colorado ocupa a 5ª posição com 12 pontos – três vitórias e incômodas três derrotas- seis a menos do líder Ypiranga.

Turco Mohamed (Atlético Mineiro)

Situação melhor vive o argentino Turco Mohamed, treinador com histórico de sucesso no futebol mexicano, escolhido para substituir o ídolo Cuca no Atlético Mineiro. Em pouco mais de um mês no comando do time, El Turco levantou a taça da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, com direito a alterações técnicas do treinador bastante elogiadas. No Campeonato Mineiro, está na liderança, levando vantagem nos mesmos 19 pontos do Cruzeiro pelo saldo de gol (13 contra 8). Após vencer o clássico contra o América-MG, terá um novo clássico pela frente contra o Cruzeiro neste domingo,6.

Paulo Sousa (Flamengo)

Vice-líder do Campeonato Carioca, com seis vitórias e uma derrota, o Flamengo ainda procura a formação ideal sob o comando do português. O técnico com passagens por Fiorentina, Basel, Bordeaux e seleção polonesa tem proposto escalações variadas nas partidas e deixou claro que encara o Estadual como um período de testes e adaptações do elenco. Cobrado por parte da torcida por não dar oportunidades ao atacante Marinho, busca reforços para pelo menos três posições no elenco.

Após perder o clássico contra o Fluminense e vencer por 2 a 0 o Botafogo, o choque de maior contestação foi a derrota na Supercopa do Brasil. Mesmo tendo saído na frente no placar, o time perdeu a intensidade e deixou escapar a taça.

