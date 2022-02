Terceiro goleiro do Palmeiras testa positivo para Covid nos Emirados

O goleiro Vinicius Silvestre, terceira opção do técnico português Abel Ferreira para a posição no Palmeiras, testou positivo para Covid-19. Silvestre foi a única ausência na primeira atividade da equipe desde a chegada a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O jogador não participou do treinamento desta quinta-feira, 3, no Zayed Sports Stadium, e realizará uma contraprova na sexta, 4.

O clube paulista viajou com 27 atletas e ainda aguarda as recuperações do lateral uruguaio Joaquín Piquerez e do atacante Gabriel Veron, afastados desde o dia 1º após positivarem para o vírus. A dupla chegou a enfrentar o São Bernardo no último sábado, 29.

A definição da lista dos 23 inscritos para o Mundial de Clubes precisará ocorrer até domingo, 6, para atender o regulamento da competição que prevê ao menos 48 horas antes da estreia. No caso do Palmeiras, o primeiro jogo será na terça, 8, contra o vencedor do duelo de Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Em território árabe! 🇦🇪📍

Estamos em Abu Dhabi e já passamos pelos primeiros testes previstos no protocolo de saúde do Mundial de Clubes ✅#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/3MqSWWq1TX — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 3, 2022

Na atividade desta quinta Abel trabalhou com portões fechados – foram permitidos apenas 15 minutos de registros das atividades pelos jornalistas. O elenco volta aos trabalhos na sexta, no mesmo local, às 10h (3h de Brasília).

