Técnico Unai Emery recusa proposta milionária do Newcastle

Os milhões de libras oferecidos a Unai Emery para assumir o novo projeto do Newcastle não foram suficientes para seduzir o treinador espanhol, que optou por permanecer no Villarreal. De acordo com informações do diário espanhol Marca desta quarta-feira, 3, o técnico de 50 anos informou ao CEO Fernando Roig Negueroles, que permanecerá no atual campeão da Liga Europa, que briga por vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ainda segunda a reportagem, Emery telefonou para o chefe da equipe espanhola enquanto dirigia de Villarreal até sua residência, em Valência, logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Young Boys, da Suíça, pela Champions League, para comunicar sua decisão de permanecer. Dias antes, o treinador havia admitido a oferta do “novo rico” da Inglaterra e deixado a porta aberta a um eventual retorno à Premier League (treinou o Arsenal entre 2018 e 2019).

O Marca narra que Emery viveu os últimos dias sob enorme angústia e se irritou com vazamentos e notícias falsas que vinham do Reino Unido, como um possível acordo para que já comandasse um treino em St. James Park na quinta-feira 4 e dirigisse o time no fim de semana diante do Brighton. O triunfo diante do Young Boys, que colocou o time em segundo no Grupo F, empatado em 7 pontos com o líder Manchester United, reforçou ainda mais o seu desejo de seguir no Villarreal.

Já nesta manhã, depois de ser parabenizado pelo clube por seu aniversário de 50 anos, Emery emitiu um comunicado agradecendo o Newcastle pela oferta, mas reafirmando seu compromisso com a equipe espanhola. “Apesar do ruído que existiu em outro país, dentro do clube houve sempre lealdade à família Roig e a meu grupo de jogadores, que é máxima e o mais importante. O Villarreal é minha casa e estou 100% comprometido. Sou grato pelo interesse de um clube grande, mais ainda mais grato de estar aqui”, escreveu, em um dos trechos.

Emery entrou para a história do clube ao erguer a Liga Europa, o primeiro título do Villarreal em 98 anos de história, ao bater o Manchester United na última decisão, nos pênaltis, em Gdansk, na Polônia. No Campeonato Espanhol, o time não começou bem a temporada: é o 13º com 12 pontos, 13 a menos que a líder Real Sociedad.

O Newcastle, por sua vez, busca um substituto para Steve Bruce, demitido há duas semanas. O time vem sendo dirigido de forma interina por Graeme Jones e é o penúltimo colocado da Premier League, com apenas quatro pontos em 10 rodadas. Um rebaixamento seria catastrófico para a equipe, comprada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), com a promessa de transformá-lo em uma potência da liga.