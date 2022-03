Técnico responsável por façanha com Sheriff se junta ao exército ucraniano

O técnico ucraniano Yuriy Vernydub, que comanda o Sheriff Tiraspol, equipe da Moldávia que disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, decidiu se apresentar ao exército de seu país natal diante da operação de invasão e bombardeio russo, autorizada pelo presidente Vladimir Putin. Fotos do profissional de 56 anos uniformizado circulam pelas redes sociais.

O treinador comandou a equipe até a última quinta-feira, 24, na derrota por 2 a 0 para o Sporting Braga, em Portugal, seguida de eliminação nos pênaltis na segunda fase da Liga Europa.

“Tenho esposa, dois filhos, dois netos, irmãos e irmãs vivendo na Ucrânia. Desejo saúde a eles e que esta guerra não os toque. Quando chegar em Moldova, vou pedir para voltar à Ucrânia. Disse para a minha família que, se eles precisassem de minha ajuda, estaria sempre com eles. Queria deixar algumas palavras de apoio ao povo ucraniano: estou orgulhoso das pessoas que defendem o país”, disse o treinador em sua última entrevista coletiva.

Vernydub é considerado o mentor da maior façanha da história internacional do Sheriff. Na atual edição da Champions, a equipe venceu o Real Madrid por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu pela fase de grupos. Mesmo com o resultado, não conseguiu classificar seus comandados para as oitavas de final da competição.

Na última semana, o lateral ucraniano Vasyl Kravets, do Sporting Gijón, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, também se colocou a disposição do exército ucraniano. Em entrevista à rádio Marca, o jogador disse ter vontade de colaborar mesmo admitindo não ter nenhuma familiaridade com armas.

Kravetz externou ainda que não tem conseguido dormir pela preocupação com familiares que estão em solo ucraniano diante do maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial.

