Técnico do Bayern revela ter recebido 450 ameças de morte no Instagram

O técnico Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique, revelou nesta sexta-feira, 15, ter sido vítima de 450 ameaças de morte depois da eliminação da equipe bávara para o Villarreal, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão lamentou especialmente as ofensas contra sua mãe, mas disse que não pretende prestar queixas, por acreditar que “não mudaria nada”.

“Eu sei lidar com a crítica, mas 450 ameaças de morte no Instagram é algo que vai além”, lamentou Nagelsmann em entrevista coletiva em Munique. “Eu poderia prestar queixa, mas isso não acabaria nunca. Acontece depois de todos os jogos, ganhando ou perdendo, até quando eu decido jogar com três zagueiros”, disse o técnico de apenas 34 anos.

“Irem contra a minha mãe, que não tem nada a ver com futebol ou com nossa eliminação, é selvagem”, disse, deixando claro que sua insatisfação não tem a ver com as críticas da imprensa. “Eu não estou nem aí, as pessoas podem escrever o que quiserem. Mas quando acaba o jogo e as pessoas desligam a TV elas parecem perder os modos e a decência, elas enlouquecem. Falar sobre isso não vai mudar nada, estas pessoas acham que estão certas, e isso é o mais absurdo.”

Nagelsmann chegou ao Bayern em 2021 após bom trabalho no RB Leipzig e conquistou a Supercopa da Alemanha nesta temporada. O gigante de Munique lidera o Campeonato Alemão com 69 pontos, nove a mais que o segundo colocado Borussia Dortmund.