Técnico da Espanha elege Brasil e Argentina como os favoritos para a Copa

A pouco mais de cinco meses para a Copa do Mundo no Catar, o técnico da Espanha, Luis Enrique, elegeu duas seleções como grandes favoritas para a competição. Em entrevista coletiva antes do duelo contra a República Tcheca, pela Liga das Nações, o treinador espanhol disse que Argentina e Brasil estão em melhor momento em comparação com as outras equipes.

“Vejo a Argentina acima dos demais. E o Brasil também. Muito, mas muito acima dos demais”, disse Luis Enrique.

Embalados depois da conquista da Copa América, os argentinos também acumulam uma sequência de 33 jogos sem derrota, a maior de sua história. Na Finalíssima, torneio de jogo único contra a Itália, campeã da Eurocopa, a Argentina não teve dificuldades e venceu por 2 a 0.

Já o Brasil chega à Copa do Mundo com a melhor campanha das Eliminatórias Sul-Americanas, com 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota em 17 jogos. Sob comando de Tite, a Seleção Brasileira tem se mostrado muito sólida e difícil de ser batida. No ataque, surgem companhias para Neymar, como Vinícius Júnior, protagonista na conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, com Arábia Saudita, México e Polônia. Já o Brasil compõe o Grupo G, com Camarões, Sérvia e Suíça.

A Espanha, de Luis Enrique, conquistou a sua vaga para a Copa do Mundo sem grandes dificuldades, e está no Grupo E, com Alemanha, Japão e Costa Rica ou Nova Zelândia (ambas disputam a repescagem).

Já na Liga das Nações, os espanhóis não convenceram nas três rodadas disputadas até o momento, apesar de ainda estar invicto. A equipe de Luis Henrique é a segunda colocada do Grupo 2, com cinco pontos. Na estreia, empatou com Portugal em 1 a 1 e, na sequência, ficou no 2 a 2 com a República Tcheca. Na última rodada, venceu a Suíça por 1 a 0.

Enquanto isso, outras seleções badaladas na Europa também não conseguiram embalar nas primeiras rodadas da Liga das Nações. A França, por exemplo, foi derrotada pela Dinamarca na estreia e depois ficou no empate com Croácia e Áustria. Assim, os franceses figuram na lanterna do Grupo 1.

🤔 ¿Sabes que este domingo la @SeFutbol juega con una camiseta muy especial? 🇪🇸 Ante la República Checa, España llevará la camiseta de la @SeFutbolFem para apoyarlas en la Eurocopa que está cerca de arrancar. ☺️ ¿No os parece preciosa?#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/VJexafxzbs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 11, 2022